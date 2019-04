La Guardia Civil dice que encontró cinco películas comerciales y 4.000 carátulas en el ordenador del expropietario de SeriesYonkis

En la segunda jornada del juicio oral a los distintos propietarios que han tenido los portales SeriesYonkis, PeliculasYonkis y VideosYonkis por un supuesto delito contra la propiedad intelectual y por actuar "con ánimo de lucro y a sabiendas de lo ilícito de su actividad", ha tomado la palabra la Guardia Civil y los representantes legales de la empresa que administraba los servidores donde se alojaban las webs, una empresa que prestó servicios de email marketing y EGEDA.

El agente de la Benemérita compareciente en la sala penal número 4 de la Ciudad de la Justicia de Murcia ha explicado que encontraron cinco películas comerciales y más de 4.000 carátulas de películas en el disco duro del ordenador portátil del creador de SeriesYonkis en el registro domiciliario.

Esta operación, ha recordado el guardiacivil según recogen varios medios, se desarrolló en 2009 a instancias de un juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey. Ha explicado que realizaron un acta sobre la manipulación del equipo, del que extrajeron el disco duro con el objetivo de copiarlo.

Sin películas alojadas en los servidores

Pese a la naturaleza de webs de enlaces que tenían SeriesYonkis, PeliculasYonkis y VideosYonkis, como quedó claro en la primera sesión del juicio incluso con las declaraciones del creador, el miembro de la Guardia Civil ha afirmado que el análisis del disco duro no permite asegurar el alojamiento de archivos de vídeo comprimidos en DIVX en la web protagonista de esta causa.

Tampoco el representante legal de la empresa que administraba los servidores donde se alojaban los portales, según la crónica que publica hoy Diario de Sevilla, ha asegurado que se alojaran películas en los servidores.

La Guardia Civil ha afirmado que el análisis del disco duro no permite asegurar el alojamiento de archivos de vídeo comprimidos en formato DIVX en la web

Pese a no poder descartar este hecho, considera que los discos de tipo SSD empleados por SeriesYonkis, PeliculasYonkis y VideosYonkis, que en conjunto ofrecían unos 80 gigas de almacenamiento, apenas habrías podido alojar otras tantas películas a razón de un giga por filme. Dada esta limitada capacidad, cree que no hubiese sido lo normal o lo óptimo almacenar películas en discos de estas características limitadas en cuanto a almacenamiento. Este representante, además, ha manifestado que no tenía acceso a los contenidos y que trasladaban los requerimientos judiciales dirigidos a SeriesYonkis a sus propietarios.

En este segundo día de juicio también ha intervenido el representante legal de la empresa que prestó servicios de email marketing a la web a partir del año 2012. Esta compañía se dedicaba a enviar publicidad a los usuarios de SeriesYonkis y los beneficios que obtenían se repartían entre ambas entidades. En total, ha apuntado, debían pagar unos 13.000 euros por cada 300.000 usuarios registrados.

Además, ha dicho que abonaron 25.000 euros a los propietarios del portal tras un litigio judicial por discrepancias respecto a los servicios y que la relación contractual se interrumpió al no resultar rentable la actividad.

El teniente coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y capitán de la investigación, ha asegurado que PeliculasYonkis únicamente facturó 840 euros entre 2007 y 2009 en concepto de publicidad.

El autor del informe pericial habría sido contratado un año después de su realización por una compañía en la que EGEDA tiene inversiones societarias

Por último, el representante legal de EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, reclamara una indemnización de 546 millones de euros como parte perjudicada aportando un informa pericial con los supuestos daños causados por la vulneración del derecho de propiedad intelectual.

Los abogados de la defensa han interrogado a este representante sobre el autor de la prueba pericial, D. F., dado que ponen en cuestión su imparcialidad. Después de realizar el informe en 2014, un año más tarde habría sido contratado por una compañía en la que la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales tiene inversiones societarias.