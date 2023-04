Ha llegado el día: la portada de El Mundo lleva una imagen creada con inteligencia artificial que parece real. El debate está servido

Uno de los temas más hablados esta semana está siendo la candidatura de Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, con el partido Sumar. Y, sobre todo, que Podemos no se haya sumado a esta iniciativa.

Y otra de las noticias del día de hoy es que un diario español, El Mundo, ha lanzado en su portada de hoy una foto de inteligencia artificial (IA) relacionada con el tema.

En la foto se puede ver a Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos, con su estética actual (pelo corto, frente a la coleta que lo caracterizaba cuando estaba metido a fondo en su partido) y Yolanda Díaz juntos y sonrientes. Como si, a pesar de las reticencias de Podemos al proyecto Sumar, su anterior líder sí apoyase esta iniciativa.

La foto de portada indica en una esquina es creada con IA. Y, debajo, trata el tema del gran desafío que plantea la inteligencia artificial (en un lateral de esa foto, la noticia habla de PSOE, peligro y apoyo a Díaz). Pero, si no te fijas, puede ser que no caigas en el detalle de que no es una imagen real. Ya dentro del periódico, en el artículo que sí habla de la IA y sus desafíos hay incluso fotos de Iglesias y de Santiago Abascal del brazo, o de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de risas.

El gran desafío de la inteligencia artificial: "Pronto será imposible distinguir la verdad de la mentira"



Esto está siendo tema de debate en las redes sociales. Sobre todo entre nuestro gremio: los periodistas (en Genbeta ya hemos probado si la super famosa ChatGPT podría sustituir nuestras labores para ver que no es realmente suficiente, por el momento).

Debate: desinformación e inteligencia artificial

Si la desinformación ya ha sido siempre preocupante, ¿qué pasará ahora que se pueden crear imágenes falsas que parecen totalmente ciertas? Hay que tener en cuenta que no hay regulación al respecto y que, desde OpenAI dicen que habría que regular, pero que eso tendrán que ser los gobiernos (aunque tampoco desvelan sus proyectos tecnológicos futuros, lo que para un gobierno hace muy difícil legislar).

En Italia han optado por prohibir ChatGPT, aunque esta medida no tiene que ver con la desinformación, sino con el cumplimiento del RGPD y la privacidad de datos.

Durante el Covid, gobiernos y redes sociales se pusieron las pilas para evitar desinformación que pudiese atentar contra la salud global, pero ahora tenemos un panorama nuevo.

Esto de la desinformación todavía es más importante en temas de guerra. Es un arma que siempre se ha usado en los conflictos. Ahora se celebra el 20º aniversario del comienzo de la guerra en Iraq con la invasión de Estados Unidos, Reino Unido y España.

Muchas personas de la opinión pública estaban convencidas de que había que atacar al gobierno de Bagdad porque tenían armas de destrucción masiva. No había pruebas y luego se supo que era mentira. Ponemos este ejemplo porque nos queda más cercano, siendo los españoles los que escuchamos durante meses que Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva.

Pero la desinformación como arma de guerra es internacional (solo hay que informarse al respecto de la desinformación de la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia). Imagináos que las imágenes pudieran crearse y demostrar con pruebas que parecen reales, una mentira.

Hay que recordar que la inteligencia artificial no ha llegado este año. Lleva años, pero era menos avanzada o las imágenes editadas podían hacerse gracias a herramientas de edición como es el Photoshop. La diferencia es que ahora todo el mundo tiene acceso a estas herramientas, incluso sin conocer mucho sobre tecnología. Además, la UE tiene una idea sobre la mesa para resolver uno de los grandes problemas de la IA y es obligar a marcar el contenido generado por estas tecnologías.

Así planea El Mundo usar la inteligencia artificial a partir de ahora

En una newsletter compartida en Substack por Mar Manrique, se ha consultado a los medios cómo usan la IA. Vicente Ruiz, director adjunto de El Mundo y responsable de productos digitales ha dicho que por ahora no se está usando en nada visible (aparte de la imagen polémica de hoy, esto es de antes).

Y sí decía que El Mundo está en “modo experimentación”, como por ejemplo viendo si la IA puede puede ayudar a que los redactores encargados de los contenidos para SEO tarden menos en hacerlos o que la IA pueda aportar el esqueleto de una noticia y que el redactor solo tenga que revisarla.

Hay un plan de comenzar a usarla más sistemáticamente desde el mes de mayo. Y dice que solo con la ayuda de las IA y nunca "publicaremos directamente contenido generado por IA y siempre que lo usemos avisaremos al lector".

