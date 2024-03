Hacienda quiere conocer las criptomonedas que compraste en 2023: tienes hasta el 1 de abril para presentar este modelo obligatorio

Esta semana estamos viendo como las criptomonedas están superando todos los récords, estando el Bitcoin por encima de los 65.000 dólares y en una clara tendencia alzista. Y como es lógico, la Agencia Tributaria también se quiere llevar 'parte del pastel' de todo lo que puedas generar con las transacciones de estas monedas virtuales. Y este año se estrena un nuevo formulario que vas a tener que completar en menos de tres semanas.

2024 es el año marcado por Hacienda para estrenar su nuevo modelo 721 en el que se deberán informar de todas las criptomonedas que se tengan en posesión siempre que se superen los 50.000 euros. Todo siempre en entidades extranjeras. Para poder completarlo todavía hay tiempo, ya que se tiene hasta el 1 de abril de 2024 para poder remitir la declaración informativa.

No informar de tus criptomonedas a Hacienda tiene multa

En el caso de que durante 2023 hayas adquirido criptomonedas por este valor, es importante que accedas a la web de la Agencia Tributaria para poder detallar estas criptomonedas que posees. Es importante destacar que ahora no vas a tener que pagar impuestos por ello, sino que vas a tener ofrecer todos los datos que tengas para que sean cotejados. Los impuestos llegarán durante la declaración de la Renta 2024. En este modelo solo se debe detallar el tipo de moneda, las siglas, el valor y la procedencia.

Es posible que hayas caído en la tentación de querer ocultar tus activos en forma de criptomonedas, ya que muchas plataformas de compra y venta son de fuera del país. Pero debes asegurarte que estas plataformas transmiten información a la Agencia Tributaria de nuestro país o no. Ante la duda siempre se deberían declarar, ya que no supone pago de impuestos y te puede ahorrar un buen susto tributario.

Siempre es importante hacer un control exhaustivo de todos los movimientos que se realizan a través de Excel para tener la información bien organizada por si Hacienda llama a tu puerta. En el caso de que no lo declares correctamente, las multas pueden ir desde los 300 a los 20.000 euros.

Donde si vas a tener que pagar impuestos es en la Renta 2024. Pero únicamente lo deberás hacer en el caso de que la venta de criptos te generen un beneficio (que lo vendas por un precio superior al que lo compraste) o que estas criptomonedas valgan más de 20.000 euros extra. Pero la tenencia o 'almacenamiento' de la criptomoneda, sin venderla, no se deberá incluir en la declaración de la renta. De todos estos movimientos que si te han generado ganancia si que van a tributar en tu declaración, siguiendo estos porcentajes:

Ganancias menores de 6.000 euros: 19%.

Entre 6.000 euros y 50.000 euros: 21%.

Entre 50.000 y 200.000 euros: 23%.

Superiores a 200.000 euros: 26%.

Aquí se incluyen las ganancias que se hayan reportado del extranjero, pero también las criptomonedas que se hayan adquirido en el ámbito nacional. Esto hace que ahora mismo tengas una gran cita con Hacienda si has adquirido un gran volumen de criptomonedas, pero la importante de verdad estará en la Renta, ya que no habrá un límite fijado de ganancias para incluirlas o no en alguna de las casillas.

