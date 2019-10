Hackean Facebook Portal para añadir fotografías de Mark Zuckerberg y no logran revertir el proceso

En más de una ocasión hemos hablado Jane Manchun Wong, una ingeniera de seguridad que se ha encargado de revelarnos varias veces las novedades que traerán aplicaciones y webs, mediante ingeniería inversa. La noticia de hoy tiene relación con Facebook Portal, los altavoces inteligentes de Facebook con pantalla incluida.

Estos altavoces cuentan con una opción llamada Superframe. Este Superframe muestra distintas fotografías cuando el dispositivo está inactivo, así como algunas carátulas de álbumes de fotos y demás. El punto principal es que, las fotografías que muestra, deben ser nuestras, de nuestros álbumes. Saltándose medidas de seguridad, Wang ha logrado poner fotografías fuera de su álbum, en concreto, el álbum de fotografías de perfil de Marck Zuckerberg.

I added Mark Zuckerberg’s Profile Picture album to my Facebook Portal’s Superframe when users are supposed to only able to add the albums that they own



I reported this to Facebook and they don't think this is a security vulnerability pic.twitter.com/6IsUpj8Nra