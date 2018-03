Hackean la cuenta de Twitter de Verge, la criptomoneda "segura y anónima"

Verge (XVG) es una criptomoneda que, como podemos leer en su página web, asegura que "su misión es hacer posible transacciones directas de manera rápida, eficiente y privada".

Curiosamente, hace unas horas conseguían hackear su cuenta de Twitter, pidiendo a sus seguidores que enviaran donaciones para recibir a cambio el doble de la cantidad que habían enviado.

A continuación podemos ver unas capturas con los tuits que publicaron mientras la cuenta estaba hackeada:

No han conseguido robar dinero

Afortunadamente, la compañía ya ha conseguido volver a tener el control de su cuenta de Twitter. Los miembros de Verge confirmaron vía Telegram que ningún fondo se había visto afectado.

Según el blockchain de Verge, los hackers sólo habrían conseguido que les "donasen" 195 XVG, una cantidad que equivale a unos siete dólares. Se puede comprobar en la captura inferior:

Utilizaron métodos de phising, contactando con AT&T para asociar la cuenta de la cabeza visible del proyecto (Justin Vendetta) a una nueva tarjeta SIM. Así pudieron saltarse la verificación en dos pasos de Twitter.

thanks @ATT for letting people put a new sim on accounts that dont belong to them. really nice. $XVG has regained access to this account. stay tuned! — vergecurrency (@vergecurrency) 13 de marzo de 2018

Los hackers también aseguraron que habían robado 1 millón de XVG, aunque los representantes de Verge ya han desmentido esta información, asegurando "que no se ha robado ningún dinero".

I recommended Verge when it was less than a penny - saying it might rise 100% to two pennies. The price has been wrongly pumped beyond reason by referencing fake Twitter accounts and Instagrams which I have never had and then I am diss'd when I point out the fraud. Please stop. — John McAfee (@officialmcafee) 30 de diciembre de 2017

Verge consiguió llamar la atención de muchos inversores el pasado mes de diciembre, cuando John McAfee comenzó a recomendar la "criptomoneda del día". Además, el fin de la neutralidad de la red hizo que las monedas que apostaban por la privacidad y la seguridad ganaran más seguidores.

