Por qué John McAfee ha doblado sus seguidores de Twitter en una semana y han acabado hackeándole la cuenta

John McAfee es un nombre que siempre parece atraer polémica allá donde vaya. Ahora vuelve a estar de actualidad gracias a "su pasión" por las criptomonedas y hacer recomendaciones en su perfil de Twitter.

No olvidemos que estamos hablando del mismo John McAfee que se hizo millonario gracias a un antivirus, el mismo que demandó a Intel por utilizar su nombre después de venderle los derechos del software, el mismo que aseguró que podía desbloquear el iPhone de San Bernardino.

En el documental 'Gringo: The Dangerous Life of John McAfee', publicado en 2016, ya pudimos comprobar el tipo de acusaciones relacionadas con este excéntrico escocés: asesinatos, violaciones, consumo de drogas y un largo etcétera.

También se muestra su capacidad de reinventarse, intentando dejar el pasado atrás relacionándose con elementos de máxima actualidad. En los últimos meses hemos presenciado el auge de las criptomonedas, y McAfee es uno de sus principales evangelistas.

Desatando la locura con 'la moneda del día'

A pesar de que lleva tiempo haciendo todo tipo de predicciones sobre el precio del Bitcoin y el futuro de las criptomonedas, la verdadera locura comenzó a desatarse hace una semana. A través de su cuenta de Twitter anunciaba que comenzaría a recomendar una altcoin (cualquier moneda virtual que no sea Bitcoin) cada día:

Beginning tomorrow, I will each day talk about a unique altcoin. Most of the 2,000 coins are trash or scams. I've read every white paper. The few I'm connected to I will tell you. The rest I have no position in. These coins will change the world. You can support

that change — John McAfee (@officialmcafee) 20 de diciembre de 2017

McAfee había hablado de Verge (XVG) mediante este método días atrás, consiguiendo que aumentara desproporcionadamente su valor en cuestión de horas. Por este motivo, miles de personas empezaron a seguirle en Twitter, doblando la cantidad de seguidores en menos de una semana.

Pasó de los 250.000 seguidores a los 530.000 en muy pocos días.

A través de grupos de Telegram, Reddit, Twitter, etc. los usuarios compartían la recomendación de McAfee y compraban lo antes posible dicha criptomoneda. En cuestión de minutos el precio se disparaba y muchos de ellos vendían antes de que comenzara a caer de nuevo.

A continuación podemos ver como tres monedas (Burst, ReddCoin y DigiByte) crecieron de una manera alucinante cada vez que McAfee publicó un tuit relacionado con ellas:

De esta manera, muchos usuarios vieron un método rápido y diario con el cual poder hacer mucho dinero. Estos llamados "mega-pumps" comenzaron a recibir todo tipo de críticas por parte de otra gran parte de los usuarios, ya que sólo parecen apostar por el lado especulativo de las criptomonedas y no ayuda a que se entienda el verdadero potencial que hay detrás de la tecnología que proponen.

También comenzó a circular una imagen en la que le acusaban de tener intereses ocultos detrás de estas recomendaciones. Muchos le acusan de estar recibiendo pagos por parte de las monedas virtuales en cuestión o de comprar criptomonedas que tienen un valor muy bajo, para luego recomendarlas y vender cuando el precio está alto.

McAfee se encargó de desmentirlo a través de su cuenta de Twitter, y hace dos días anunciaba que "tras la gran presión" recibida dejaría de recomendar una moneda cada día y pasaría a hacerlo de manera semanal:

Due to heavy pressure from crypto adherents, exchanges, developers and every other corner of the earth (and God himself chastised me in my dreams last night), the "Coin of the day" will become "Coin of the week" starting immediately. You can look for it every Monday morning. — John McAfee (@officialmcafee) 26 de diciembre de 2017

Con el hackeo llega "la moneda del minuto"

Hace unas horas, sus seguidores de Twitter veían como volvía a recomendar una moneda. Antes de que les diera tiempo a ir a comprarla, vieron como en cuestión de un minuto aparecía una nueva sugerencia. Ahí comenzaron las dudas: ¿le han hackeado o nos está trolleando?

A través de un tuit, reconocía haber sido víctima de un hackeo. Afirma que "a pesar de ser un experto en ciberseguridad no tiene control sobre la seguridad de Twitter". Declara ser "un objetivo de hackers que han perdido dinero y me culpan de ello":

Though I am a security expert, I have no control over Twitter's security. I have haters. I am a target. People make fake accounts, fake screenshots, fake claims. I am a target for hackers who lost money and blame me. Please take responsibility for yourselves. Adults only please. — John McAfee (@officialmcafee) 28 de diciembre de 2017

Podríamos decir que McAfee es una especie de Andy Kaufman tecnológico que nunca sabes cuándo está bromeando, cuándo dice la verdad, si solo busca generar polémica o cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones.

Lo que nos ha quedado claro es su poder a la hora de hacer crecer el valor de una moneda virtual en cuestión de minutos. Gracias a ello ha doblado el número de personas que le siguen en Twitter, esperando sus consejos a la hora de invertir dinero en este mercado.

Tendremos que esperar al lunes para saber si sigue recomendando criptomonedas a través de su perfil en la red social y si los usuarios siguen arriesgando su dinero a una montaña rusa que dura pocos minutos.

