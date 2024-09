"Los hackers pueden convertir tu PC en una bomba": lo de los 'busca' explosivos de Israel ya lo vieron venir hace 24 años

Alguien predijo algo que se ha cumplido y no han sido Los Simpsons. Si ayer nos hacíamos eco de la noticia del ciberataque israelí contra la milicia libanesa proiraní Hezbolá (que provocó la explosión de miles de 'busca' de miembros de dicha organización, y la muerte de más de una docena de ellos), hoy hemos descubierto que un famoso periódico satírico estadounidense vio venir este sorprendente giro del concepto de 'ciberguerra' ya en el año 2000.

El periódico satírico-sensacionalista Weekly World News, conocido en su momento por sus historias extravagantes ("¡Hillary Clinton adopta un bebé alienígena!", "¡Los marcianos se han comido mi colada!") y por su eslogan ("El único periódico fiable del mundo"), publicó en el año 2000 una advertencia alarmante que en aquel entonces sonaba a ciencia ficción barata: que los hackers serían capaces de convertir los PCs en bombas.

Pero ahora a esa 'ciencia ficción barata', a la luz de los hechos recientes, se le ha caído lo de 'ficción' (y, suponemos, lo de 'barata').

Un ataque letal con dispositivos obsoletos

Hezbolá sufrió un ataque sin precedentes en el que miles de dispositivos buscapersonas que utilizaban sus miembros (precisamente para evitar los smartphones, juzgados como más inseguros). Este ataque ha sido atribuido a Israel, cuyo servicio de inteligencia, el Mosad, habría infiltrado la cadena de suministro de los dispositivos AP924, insertando explosivos en su interior que fueron presuntamente detonados de manera remota unos meses después de la llegada de los dispositivos al Líbano.

La predicción-sátira: PCs-bomba

Pero lo curioso es que el concepto de dispositivos tecnológicos cotidianos transformados en armas letales no es nuevo, al menos no en la mente de quienes escribían para Weekly World News. En julio del año 2000, este periódico publicó un artículo que advertía que los hackers no sólo podían dañar sistemas informáticos o robar información, sino que eran capaces de transformar PCs en auténticas bombas.

Según el "reportaje", un "experto" en cibercrimen afirmaba que los hackers podrían alterar el "estado molecular" de los procesadores, provocando una explosión similar a la de una granada cuando un usuario desprevenido descargara un archivo malicioso.

En la vida real aparentemente fue un mensaje lo que activó el interruptor del tetranitrato de pentaeritritol introducido en los 'busca' (según otros, fue un ciberataque lo que hizo explotar, primero, las baterías).

Este tipo de historias explotaban con cierta guasa el miedo al avance de la tecnología (acabábamos de salir, meses antes, del pánico al 'Efecto 2000')

El 'experto'

En el artículo del Weekly World News, entrevistaban al "experto en informática" Arnold Yabenson, presidente de la Fundación Nacional para la Prevención del Delito Cibernético (NCPF), que tenía unas opiniones muy contundentes:

"Que los criminales destruyan tiendas online es el menor de nuestros problemas. Hay hackers brillantes, pero sin escrúpulos, que han desarrollado tecnologías con las que el ciudadano medio ni siquiera puede soñar. Incluso a la gente que está familiarizada con el funcionamiento de los ordenadores le cuesta hacerse a la idea de las cosas terribles que se pueden hacer".

"Ya es posible que un asesino envíe a alguien un correo electrónico con un archivo adjunto de apariencia inocente. Cuando el receptor descarga el archivo adjunto, la corriente eléctrica y la estructura molecular de la unidad central de procesamiento se modifican, haciendo que explote como una granada de mano de gran tamaño"

"Pronto [esta tecnología] se venderá a sectas terroristas y grupos religiosos fanáticos. En lugar de hacer estallar un solo avión, estos grupos podrán conectarse al ordenador central de una gran aerolínea y hacer estallar cientos de aviones a la vez".

Eso sí: cuando los periodistas de otros medios se interesaron por las opiniones del tal Yabenson, descubrieron que no existía, y que el único NCPF que aparecía en Yahoo! y Lycos (aquella era otra época) era la 'Fundación Psicológica de Carolina del Norte'. Y pensamos que las 'fake news' son un problema de ahora...

Estamos en 2024, y hay gente que pasa de novios/as porque tiene robots (o chatbots), y tenemos una orca atacando barcos en el Estrecho. Vaya, parece que esta edición española del WWN no se equivocó tanto...

La verdad sobre el Weekly World News

El Weekly World News era un tabloide sensacionalista que se publicaba en EE.UU., conocido por sus historias extravagantes y ficticias. Se lanzó en 1979 y se destacaba por titulares absurdos como el descubrimiento de alienígenas, monstruos o 'celebrities' implicadas en situaciones disparatadas. En otros casos, sus artículos aparentaban ser noticias serias, pero seguían siendo completamente inventados.

Uno de sus personajes más famosos era "Bat Boy", una criatura mitad niño, mitad murciélago. Aunque era claramente humorístico y ficticio, el tabloide ganó popularidad por su tono ridículo y exagerado, ganándose un lugar preferente en la 'cultura pop' estadounidense en los 80-90. En resumen, era un periódico diseñado para entretener con historias tan locas que eran imposibles de creer, pero divertidas de leer.

Como los Simpsons, vaya.

