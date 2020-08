Hay gente recibiendo mascarillas de China sin haberlas pedido en lo que parece otro caso de 'brushing'

Hace poco conocimos que había personas en Estados Unidos, Australia y Reino Unido recibiendo paquetitos con semillas sin haberlas solicitado. Lo que aparentemente podría parecer una estafa, realmente no era más que una práctica conocida en el mundo del comercio electrónico, 'brushing', con la que los vendedores logran posicionar mejor su tienda o producto realizando pedidos ficticios en nombre de usuarios que reciben los paquetes en su casa sin saber por qué.

Cuando el asunto de las semillas aún se está investigando en Estados Unidos hemos conocido que ciudadanos de los estados de Pensilvania, Virginia, Ohio o Florida están recibiendo paquetes no solicitados de China que contienen mascarillas, que tan en uso están ante la pandemia del COVID-19.

Según ha contado Shan Sharp, una de las personas que ha recibido uno de estas mascarillas, en el paquete estaba "toda esta información, incluyendo mi número de teléfono", junto a la otra información necesaria para que el paquete llegara a su casa. Tras recibirlo, optó por tirarlo a la basura para no correr riesgo.

UNSOLICITED MASKS: Danville attorney James Rowings is at least the second Hoosier to report receiving unsolicited face masks from China.



He alerted postal officials because the packaging was similar to seed packets appearing in mailboxes nationwide.



Details on @WISH_TV on 10. pic.twitter.com/0jDjLwXiPu