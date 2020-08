Qué es el 'brushing', la práctica por la que nos pueden enviar paquetes de semillas de China sin haberlos pedido

Las tendencias del comercio online son inescrutables. La idiosincrasia de las tiendas de venta por Internet hace que, según necesidades de los vendedores, aparezcan técnicas o prácticas como el 'brushing)', para posicionar mejor sus comercios en mercados tan saturados como pueden ser Aliexpress, Alibaba, Amazon o eBay.

El 'brushing' es lo que explica que haya personas en Estados Unidos, Australia o Reino Unido recibiendo gratuitamente paquetitos de semillas procedentes de China sin haberlos solicitado. No se trata de una estafa ni de algo peligroso para quien las recibe, sino de una forma de que las tiendas logren más visibilidad. Veamos cómo funciona.

Enviarte un paquete sin que lo hayas pedido para que "dejes" una valoración positiva en la web

Estos paquetes tipo 'Aliexpress' son donde llegan las semillas.

Según las personas que están recibiendo los paquetes de semillas, lo están haciendo sin que hayan comprado nada ni hayan consultado información en las tiendas sobre semillas. Los paquetes están llegando en bolsitas similares a las de otros productos de poco tamaño de tiendas como Aliexpress, con códigos de barra y mensajes como 'Made In China'.

Las autoridades han identificado por el momento hasta 14 tipos diferentes de semillas, de plantas como romero, col, rosas, mostaza, etc. Pese a que como decíamos no se consideran peligrosas, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura (equivalente a nuestro ministerio) ha pedido a las personas que reciben las semillas que las entreguen a autoridades. El problema que se sopesa que pueden producir es que al no ser especies nativas, puedan resultar invasoras para el entorno.

Pero, ¿qué persiguen con el envío de estas semillas, si no es estafar? Posicionar en grandes plataformas de comercio electrónico. Los vendedores que incurren en el brushing obtienen de alguna manera ilícita la dirección de los usuarios a quienes envían las semillas, y hacen figurar en la plataforma que el producto ha sido enviado con normalidad. Luego son los propios vendedores los que en nombre del usuario se dejan valoraciones positivas.

Con más valoraciones, más visibilidad tienen el producto y la tienda que lo envía. Esta es la clave detrás del 'brushing'

La clave detrás de este hecho es que muchas tiendas no dejan votar a usuarios que no hayan realizado compras o recibido paquetes, buscando que no se pueda valorar un producto que no se tiene o se ha recibido a través de la tienda. Con el envío, los vendedores se aseguran de que los usuarios que los reciben "votarán" el producto positivamente, aunque en ningún momento esas personas efectúen el voto y ni siquiera sepan de qué plataforma procede el envío.

La razón de que estos vendedores envíen semillas y no otros artículos radica en que no tienen peso y ocupan muy poco. Además de su bajo coste, claro.

Vía | Popular Mechanics