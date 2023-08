Hay webs que venden DVDs de 'Los Anillos de Poder', serie que solo se puede ver en Prime Video. Amazon les ha parado los pies

Si bien las empresas ponen cada vez un mayor foco en bloquear el acceso a las webs de descarga de contenido protegido por derechos de autor, existen también sitios web que se encargan de vender contenido ilícito en versión física. Aunque no es lo más común, hay una comunidad en torno a ello, y Amazon quiere poner punto y final a ella.

Tal y como afirma el medio TorrentFreak, Amazon ha presentado una demanda contra un grupo de tiendas online que se encargaban de vender copias físicas de contenido producido por Amazon. Esto no hubiera sido un problema tan gordo de no ser que los DVDs eran de series solamente accesibles a través de Prime Video, como ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ o ‘The Peripheral’.

Sitios web de venta de DVDs no oficiales de 'Los Anillos de Poder', 'The Boys' y más

Además de ser el principal gigante del comercio online, Amazon también tiene una larga lista de contenido protegido por derechos de autor, destacando principalmente su lista de series y películas exclusivas para su plataforma Prime Video. Series como las que hemos mencionado no disponen de un lanzamiento en físico, es por ello por lo que se han descubierto los actos ilícitos de estos sitios web.

La compañía cada vez dobla sus esfuerzos por perseguir a aquellos que distribuyen su contenido protegido por derechos de autor por canales alternativos. Si bien series como ‘Los Anillos de Poder’ o ‘The Boys’, entre muchas otras, aparecen en sitios web de descarga justo después de su lanzamiento, verlas en venta y en formato físico es algo que no suele pasar a menudo.

Imagen: TorrentFreak

Si bien la venta de copias físicas sin la posesión de estos derechos ya no es un método tan popular como hace 20 años, aún hay tiendas online que se dedican a ello. Entre los sitios web demandados por Amazon se encuentran ‘dvdshelf.com.au’, ‘dvds.trade’, y ‘dvdwholesale.co.uk’.

Todo indica a que es el mismo grupo el que opera todos los sitios web mencionados, utilizando una variedad de compañías para camuflar su estrategia. Muchos pueden caer en el engaño, pues los sitios web actúan como una tienda online oficial y pocos pueden darse cuenta de que el contenido no posee ediciones físicas.

En la demanda, la compañía clarifica que su contenido solamente se puede ver de forma exclusiva en Prime Video: "Hasta la fecha, Amazon no ha puesto a la venta ni ha distribuido las series de Amazon en DVD, y en su lugar distribuye exclusivamente dicho contenido a través de su plataforma de streaming de vídeo bajo demanda, Amazon Prime Video".

Según Amazon, estos sitios web operan tanto en Estados Unidos como en el extranjero, las 24 horas del día y los siete días de la semana, resultando en una clara infracción de copyright.

Antes de proceder con la demanda, los investigadores probaron más de 20 copias de estos DVDs. Tras la llegada del contenido, Amazon lo envió a la Motion Picture Association, quienes confirmaron independientemente que ninguno era original.

Aunque los sitios web aseguren que solamente venden material original, hay algunas reseñas de sus productos que indican lo contrario. Uno de los usuarios afirmaba que los DVDs eran de calidad “extremadamente pobre”, dando por hecho que se trataba de una copia ilícita. Además también se presentan problemas de episodios que faltan, problemas de sincronización, fallos de edición, etc.

La demanda menciona a Yangchun Zhang como principal sospechoso. Esta persona reside presuntamente en China y obtuvo su marca registrada ‘DVD Shelf’ en Australia. Además, Zhang también figura como registrante de varios de los nombres de dominio implicados.

La compañía espera obtener una compensación económica por los daños, los cuales podrían ascender al orden de millones de dólares. Además, otra de sus prioridades es que dichos sitios web cesen su operación.

Imagen | Prime Video

En Genbeta | Esta extensión permite descargar todos los enlaces y archivos multimedia de cualquier web en un clic: así funciona DownThemAll