Heredó 25 millones de euros y quiere a 10.000 voluntarios para repartir la fortuna. Y no, no se trata de una estafa

Cuando alguien te promete una sustancial cantidad de dinero de manera completamente desinteresada, es perfectamente comprensible que te salten todas las alarmas. Sin embargo, aunque suene al timo del príncipe nigeriano de WhatsApp, en este caso no es así . Y es que esta millonaria de 31 años acaba de heredar una cuantiosa fortuna y quiere a 10.000 voluntarios para poder repartirla.

Su nombre es Marlene Engelhorn y es una mujer austro-alemana heredera del imperio químico que fundó su familia a través de la compañía BASF. Engelhorn es descendiente del fundador de BASF, quien también es un gran accionista de la farmacéutica Boehringer Mannheim. Tras el fallecimiento de su abuela Gertraud “Traudl” Engelhorn-Vechiatto, una millonaria viuda con un patrimonio valorado en 4.200 millones de dólares, Engelhorn ha percibido de esa cantidad un total de 25 millones de dólares.

Lógicamente, no es una persona a la que todo ello le haya pillado por sorpresa. Concretamente, el abuelo de la heredera era el bisnieto del fundador de BASF, quien dedicó parte de su vida y fortuna a proyectos filantrópicos para investigaciones médicas, derechos sociales y educación.

Su abuela, de la cual ha heredado su fortuna, prosiguió la tarea filantrópica de su marido y también se transmitieron esos valores a su nieta. No es la primera vez que millonarios renuncian a la gran parte de su fortuna. En este caso, Engelhorn quiere repartir esta herencia con ayuda de unas 10.000 personas.

No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica", insistía Engelhorn en una entrevista para el medio alemán Frankfurter Rundchau. “Tanto dinero no te hace feliz”, continuaba. Aunque lo más interesante es que no quiere destinar su fortuna a proyectos filantrópicos, sino que ha decidido repartir la herencia por su propia cuenta.

Para ello ha enviado cartas a 10.000 austriacos mayores de 16 años elegidos al azar. De todas estas personas se escogerán a unos 50 voluntarios (y 15 suplentes) para que asistan a unos seminarios en Salzburgo con gastos pagados. Engelhorn, recibirá de esta manera ideas para poder distribuir su fortuna de forma que beneficie a la sociedad en su conjunto.

La iniciativa tomada por la heredera es un símbolo de protesta hacia los bajos impuestos que pagan las familias millonarias con respecto al resto de la población. El movimiento de protesta lo forman 49 ricos herederos y se llama Taxmenow. “Si los políticos no hacen su trabajo y no redistribuyen la riqueza, entonces lo haré yo misma” afirma Marlene Engelhorn a la BBC.

Aunque no lo parezca, hay grandes fortunas que reclaman más impuestos para los multimillonarios. Engelhorn se sumó a la petición de más de 250 multimillonarios del mundo aprovechando la cumbre del Foro Económico Mundial de Davos, quienes exigían a los gobernantes presentes una mayor contribución por parte de los altos patrimonios para luchar contra la desigualdad a nivel global.

Entre los millonarios también se encontraban personalidades como Abigail Disney, heredera del imperio Walt Disney, el actor Brian Cox, o el actor y guionista Simon Pegg, entre otras celebridades y herederos de grandes familias.

"Nuestra petición es sencilla: les pedimos que nos graven a nosotros, los más ricos de la sociedad", se podía leer en una carta abierta del grupo de multimillonarios a los líderes mundiales, publicada por The Guardian. “Esto no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros niños, ni dañará el crecimiento económico de nuestras naciones. Pero convertirá la riqueza privada extrema e improductiva en una inversión para nuestro futuro democrático común”.

Brian Cox, ganador de un Emmy al encarnar al multimillonario Logan Roy en Succession, contaba al medio The Guardian: “Vivimos en una segunda 'Edad Dorada'. Los multimillonarios están utilizando su extrema riqueza para acumular poder e influencia políticos, socavando simultáneamente la democracia y la economía global. Ya es hora de actuar. Si nuestros funcionarios electos se niegan a abordar esta concentración de dinero y poder, las consecuencias serán nefastas”.

