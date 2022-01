El hijo de John Lennon subastará como NFT objetos de colección de su padre. Pero los objetos reales se los queda él

Ya hay una nueva forma de hacer dinero entre los fans, sin necesidad de deshacerte de tu patrimonio. O del patrimonio de tu familia. Y la solución son los NFT: el hijo de John Lennon, componente de The Beatles, decidió subastar los objetos personales de su padre, un icono de la música, pero él se quedará los objetos reales y lo único que pondrá a disposición del público serán los Tokens no Fungibles o NFT de estos objetos.

Entre los objetos que estarán a disposición del gran público hay el abrigo de John Lennon de la película "Magical Mystery Tour"; su capa de "Help!"; tres guitarras; y las notas manuscritas de Paul McCartney para los arreglos de "Hey Jude".

Todo ello es propiedad de la colección privada del hijo de John, Julian que hará dinero sacando a subasta en NFT los objetos el 7 de febrero, la primera de una serie que se desarrollará en los próximos meses. "Conexión Lennon: The NFT Collection" y presentada por el mercado de NFT YellowHeart y Julien's Auctions. Una parte de los ingresos de la venta de esta colección de NFT se destinará a la Fundación Pluma Blanca de Lennon, que utilizará los fondos para comprar la eliminación de carbono de Nori en forma de Toneladas de Lennon.

Un vistazo a… Qué son los NFT y por qué un avatar de gatito se VENDE a 115.00$

Objetos guardados 30 años

"He estado coleccionando estos objetos personales durante unos 30 años, y me estaba hartando un poco de que estuvieran encerrados en una cámara acorazada, donde he tenido que guardarlos porque no quería que se dañaran", ha contado Julian Lennon. "Hicimos algunas exposiciones en Europa con los artículos, y mi intención era llevar la colección y hacer una gira, y todavía espero hacerlo en algún momento".

Según él, la venta de estos NFT es una forma de dar salida a los objetos. "Me sentí muy mal por haber guardado todo ese material bajo llave, y sentí que ésta era una forma única de continuar con el legado de papá y de mostrar a la gente las colecciones que tengo". Para hacernos una idea del coste de estos NFT se sabe que las notas escritas por Paul McCartney de "Hey Jude" estarán a subasta a partir de 30.000 dólares.

Vía | Ángel Jiménez