Un usuario se mofa de los NFT creando un mosaico "millonario" formado por 10.000 NFT… que representa su mano descargándolos

Grandes marcas como McDonalds, Visa, el Vaticano, Givenchy o Coca-Cola están apostando fuerte por los NFTs (recordemos: los 'tokens no fungibles', documentos y material multimedia 'certificado' mediante la blockchain). Pero la resistencia a esta moda es creciente y cada vez más visible.

De modo que los pro-NFT han comenzado a utilizar el término 'right-clicker' para descalificar a sus críticos, a aquellos que no ven el interés en gastar obscenas cantidades de dinero por obtener lo que ven como el dudoso título de propiedad sobre una imagen de calidad aún más dudosa…

…y que exteriorizan su crítica haciendo gala públicamente de las imágenes de NFTs que se descargan gratuitamente en su disco duro. Y lo cierto es que estos usuarios han asumido con orgullo el título. Y, sin duda, lo hacen con creatividad.

@Nicodotgay es, precisamente, uno de estos 'right-clickers' que han decidido dejar claro su orgullo como tales, y ha procedido a descargarse hasta 10.000 imágenes —esperemos que sin necesidad de hacer clic con el botón derecho en todos ellos— de la 'popular' colección de NFTs generados mediante inteligencia artificial 'Lazy Lions'…

…y crear con ellos un mosaico con la forma de su mano clicando en el botón derecho del ratón. El tuit en el que muestra el irónico resultado ya suma 22.000 retuits y casi 100.000 'likes'. Además, ha subido la imagen completa de 210 MB (que permite apreciar a tamaño real los 'lazy lions' que usa como píxeles) como torrent (disponible en este enlace).

i downloaded all 10.000 of those ugly lazy lions nfts and turned them into a mosaic of a person right-clicking pic.twitter.com/HIJr97VlEo

Según la web NFT-Stats, el precio promedio de cada Lazy Lion vendido en la última semana es de nada menos que 5.700 dólares (sí, cinco mil setecientos, no sobran ceros). Recordemos que esto es así porque sus propietarios confían en poder utilizarlos en el futuro como reserva de valor aunque, por desgracia para ellos, la ciencia les desmiente por ahora.

Un tuitero que contesta al hilo original de @Nicodotgay afirma haber comprobado el número de 'píxeles' del mosaico y contar 'sólo' 7.140. Pero, incluso asumiendo esta cifra a la baja, estaríamos ante un mosaico de 40,7 millones de dólares.

It's sad that so many people are going to be stuck holding the bag on all this crypto shit one day, and will still be harping about how it's the future, or whatever. pic.twitter.com/4gjIEi4qsU