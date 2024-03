"Hola, mi nombre es Rosa Caro Serrano" (y llevo varios días intentando timarte y escribiendo desde medio mundo)

"Hola, mi nombre es Rosa Caro Serrano, ¿puedo hablar contigo?".

Ese era el mensaje que recibía ayer un usuario a través de WhatsApp, tal y como lo relataba poco después en su cuenta de X. Lo relevante es que la tal Rosa (que no era un contacto suyo) le escribía desde una 'cuenta de empresa' con prefijo +992 (es decir, desde un número de la red de Tayikistán, en Asia Central). Y que, además, el nombre vinculado a dicha cuenta era 'Laura'.

Un par de días antes, otro usuario de Twitter relataba cómo le había contactado, también por WhatsApp otra persona con el mismo nombre, aunque esta vez con dos diferencias:

Entonces escribía desde un teléfono con prefijo +234 (esto es, desde Nigeria ).

). El mensaje sonaba un pelín más amenazador: "Hola, mi nombre es Rosa Caro Serrano, ¿puedo tener unas palabras contigo?".

Al menos, el viaje a Asia ha suavizado algo su carácter. Bueno, o no, porque hace 10 días estaba en la vecina República de Kirguistán (+996) y se expresaba en los mismos términos. Debe tener un trabajo estresante. Uno que la lleva a viajar en pocos días por Israel, Afganistán, Filipinas o Nigeria.

Hoy, la pobre Rosa sigue en Tayikistán, al menos, pero usa otro número de teléfono vinculado a otro nombre, 'Amelia'. Está claro que no quería abusar de la generosidad de su amiga Laura. En este caso, le pregunta a otra usuaria de X "¿Puedo hablar con usted?".

Y por primera vez que sepamos, recibe respuesta: un rotundo y amoroso "No".

Pero, con la emoción de que por fin alguien le conteste, Rosa se viene arriba y responde igualmente a la poco interesada usuaria. Y así, descubrimos por fin que quería decirnos con tanta urgencia a los usuarios españoles (y qué le tiene viajando por el mundo). Resulta que quiere pagarte por suscribirte y ver vídeos en YouTube.

Y Rosa es tan maja que ha pensado en nosotros para esta gran oportunidad laboral que nos permitirá ganar entre 3 € y 6 "€ pesos" (!!) por la simple tarea de dar like a un vídeo y enviarle una captura de pantalla. "Puedes ganar al menos entre 50-400€ al día" con este "trabajo a tiempo parcial que no afecta a tu otro trabajo".

Me encantaría poder mirar a los ojos de Rosa y agradecerle con toda sinceridad el detalle que está teniendo al mirar por la prosperidad de los españoles. Bueno, va a haber suerte, ¡aquí podemos verle los ojos a Rosa durante su paso por Kenia! No me digáis que no tiene cara de mujer sincera:

Venga, va, ya en serio

A estas alturas, está bastante claro que los usuarios que están recibiendo mensajes de WhatsApp de "Rosa Caro Serrano" están siendo tentados por una estafa online (una de las típicas 'estafas de tareas') que ofrece dinero aparentemente fácil, pero en la que eres tú quien lo termina perdiendo.

Está claro que, en este caso, una o varias redes de estafadores están usando (por error o por vagancia) la misma 'plantilla' de conversación automatizada. Quizá, si no fuera por las redes sociales, habría resultado menos notorio.

En general, suele ser buena idea no contestar a mensajes que cumplan con alguna de estas características:

Escriben desde un país extranjero en el que no conoces a nadie (ya ni hablemos de si escriben desde una docena).

en el que no conoces a nadie (ya ni hablemos de si escriben desde una docena). Escriben presentándose como una persona individual pese a indicar WhatsApp que se trata de una cuenta de empresa .

pese a indicar WhatsApp que se trata de una . El nombre que muestra su perfil no coincide con el que usan para presentarse (ya ni hablemos de si la foto de perfil tampoco cuadra).

con el que usan para presentarse (ya ni hablemos de si la foto de perfil tampoco cuadra). Te preguntan si pueden hablar contigo (o peor, se limitan a decir 'Hola') cuando podrían expresarte directamente lo que quieren antes de que contestes

Si no has caído en la trampa, bloquea el número y olvídate del asunto. Si ya has invertido dinero ('para ganar más después', te dicen), denuncia.

