La IA ya te puede cambiar de ropa en movimiento: DALL-E 2 fue creada para alterar fotos, pero esta artista ha creado todo un vídeo

La artista digital Karen X. Cheng ya es conocida por haber hecho uso de la popular inteligencia artificial Dall-E 2 para crear la portada de la edición estadounidense de la revista Cosmopolitan del pasado mes de julio. La primera portada, hasta donde sabemos, creada con este sistema.

Cheng estuvo entonces, según declaró ella misma, haciendo pruebas "durante 100 horas" con Dall-E 2 para comprender bien su funcionamiento. Ahora, Cheng vuelve a ser noticia en las redes por su creativo uso de la inteligencia artificial: ha creado sensación en Instagram con un vídeo en la que la ve paseando por la calle mientras su ropa va mutando a medida que anda.

Y luego ha publicado un hilo en Twitter comentando el 'cómo se hizo':

1/ Using AI to generate fashion



After a bunch of experimentation I finally got DALL-E to work for video by combining it with a few other AI tools



See below for my workflow -#dalle2 #dalle #AIart #ArtificialIntelligence #digitalfashion #virtualfashion pic.twitter.com/x3zP3fIp4G