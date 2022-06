La IA Dall-E 2 es tan buena que ya sirve para crear increíbles portadas de revista como esta

Dall-E 2 está dando mucho que hablar últimamente. Es inteligencia artificial basada en GPT-3 está dando pasos agigantados en lo que refiere a la generación de imágenes a través de una simple descripción. Y aunque DALL-E Mini ha acaparado mucho protagonismo, la primera sigue sorprendiendo con todas las funciones que integra así como los usos que se le va dando.

Tal y como hemos podido ver a través de Twitter, esta inteligencia artificial ha sido utilizada para poder generar la portada de una de las revistas más importantes del mundo. Cosmopolitan ha querido apostar por esta IA para marcar un nuevo hito al ser esta la primera portada que ha sido creada con este sistema, y la verdad es que es impresionante.

Pero aunque parezca que esto es algo fácil, lo cierto es que requiere muchas horas. Para ello, una experta en inteligencia artificial ha estado detrás de este proyecto con un gran equipo humano haciendo diferentes pruebas. Se tienen que ir eligiendo las palabras adecuadas para que se genere la portada que uno quiere, y esto ha requerido muchas horas de prueba y error. Aunque por suerte, cada prueba debía llevar únicamente 20 segundos de generación.

Tal y como informa Karen X Cheng en su cuenta de Twitter, ha pasado más de 100 horas haciendo pruebas con DALL-E 2 para poder saber cómo funciona exactamente. Porque hay que estar retocando el texto que se introduce hasta encontrar la imagen adecuada que requiere la estética de la revista. El texto ha sido perfilado durante mucho tiempo, y al final ha salido algo que es fantástico. En concreto, el texto dice lo siguiente:

A wide angle shot from below of a female astronaut with an athletic feminine body walking with swagger towards camera on mars in an infinite universe, synthwave digital art.

Lo realmente curioso que se destaca en este caso es que no se ha trasladado la IA a una revista tecnológica, que habría sido el primer paso más lógico. Ha acabado en una de las mayores revistas del mundo, seguidas por miles de mujeres y que hará que se pueda poner a esta IA frente a todas estas personas, que de otra manera no lo habrían conocido.

I used @OpenAI #dalle2 to create the first ever AI-generated magazine cover for @Cosmopolitan!! The prompt I used is at the end of the video #dalle pic.twitter.com/sbM2qbTAbq