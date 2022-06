DALL-E 2 (que no Mini) ahora es capaz de generar caras, y es impresionante

DALL-E 2, la inteligencia artificial basada en el modelo de lenguaje GPT-3 de OpenAI que permite generar imágenes originales a través de una descripción en lenguaje natural, ha dado bastante de qué hablar últimamente. Quizás DALL-E Mini se ha llevado el protagonismo estas últimas semanas, ya que la otra cuenta con lista de espera, pero las cualidades que alberga la primera mencionada aún no tienen rival. Y ahora llega con otra nueva característica.

Esta inteligencia artificial ahora es capaz de generar caras humanas originales, algo que antes no estaba permitido para prevenir el uso de deep fakes. Si bien es un gran avance, esta nueva habilidad podría convertirse también en una peligrosa arma de doble filo para la desinformación.

DALL-E 2 ha poseído desde siempre la habilidad de generar caras humanas a través de inteligencia artificial, pero debido a las políticas de uso de la plataforma, limitaron la posibilidad de compartir caras fotorrealistas en redes sociales. Esto fue una medida para prevenir la desinformación y el uso de deep fakes. Sin embargo, estas políticas ahora han cambiado, principalmente por dos motivos que los responsables de DALL-E 2 han explicado.

Making DALL-E 2 human faces is permitted now—so I tried out some AI geometric makeup tutorial looks and adshkjfhakjdhf 🤯 pic.twitter.com/8dXRvesbFQ