Ver cómo DALL-E 2 genera imágenes de la rana Gustavo en películas como 'Star Wars' o 'Matrix' demuestra que la IA está a años luz

No es la primera vez que no cabemos en nuestro asombro con DALL-E, basada en el modelo de lenguaje GPT-3 de OpenAI y que a través de sus más de 12.000 millones de parámetros es capaz de generar imágenes originales con tan solo introducirle texto en lenguaje natural. Para probarla, hay lista de espera, y mientras tanto, nos hemos vuelto a encontrar con increíbles ejemplos que demuestran su tecnología.

Tal y como nos ha mostrado el usuario de Twitter 'HeavensLastAngel', ha usado a DALL-E para generar diversas variaciones de la rana Gustavo (en inglés Kermit the frog) en películas conocidas. De esta forma, gracias a esta IA ahora podemos saber qué tal hubiera encajado esta icónica rana en Matrix, por ejemplo.

La rana Gustavo haciendo apariciones estelares en series y películas

Lo que hace grande a DALL-E es sencillamente su forma de procesar la complejidad de nuestro lenguaje y cómo a través de lo que le digamos es capaz de generar verdaderas obras de arte. En este caso, parece que la rana Gustavo ha hecho algún que otro cameo en algunas de las películas y series más conocidas, y todo con la ayuda de esta impresionante IA.

"Un fotograma de la rana Gustavo en Blade Runner 2049 (2017)" “A still of Kermit The Frog in Blade Runner 2049 (2017)”

La primera de ellas hace referencia a la mismísima 'Blade Runner 2049'. Aquí DALL-E coge pinceladas del estilo visual del film dirigido por Villeneuve con la rana Gustavo como protagonista. Como podéis apreciar en el tweet, el título del mismo es exactamente lo que este usuario le comandado a DALL-E para generar la imagen.

"Un fotograma de la rana Gustavo en The Matrix (1999)" "A still of Kermit The Frog in The Matrix (1999)”

Lo mismo ocurre con esta otra en la que volvemos a ver a nuestro amigo anfibio interpretando un papel en 'Matrix'. En este caso la IA agrega el característico tinte verde de la trilogía dirigida por las hermanas Wachowski. Gustavo ha aparecido incluso con las gafas.

"Un fotograma de la rana Gustavo en El viaje de Chihiro (2001)" "A still of Kermit The Frog in Spirited Away (2001)”

Para los fans del anime también hay contenido. Y es que hemos podido ver también a la rana Gustavo al más puro estilo Ghibli, con ejemplos como el de 'El viaje de Chihiro' o 'El cuento de la princesa Kaguya'. También hemos visto a la rana caracterizada en obras como 'Paprika', 'Akira', o incluso 'El jardín de las palabras'.

"Un fotograma de la rana Gustavo en Star Wars (1977)" "A still of Kermit The Frog in Star Wars (1977)”

Hay varias decenas de ejemplos que este usuario de Twitter ha conseguido extraer de DALL-E, como la rana Gustavo en 'Star Wars', 'Padre de familia', 'Stranger Things', 'El Gran Hotel Budapest', 'Mad Max', y mucho más.

En Internet podemos ver muchísimos ejemplos de lo que es capaz DALL-E. De hecho, en el subreddit de r/dalle2, usuarios de todo el mundo que tienen acceso a la herramienta suben a diario imágenes generadas con esta IA, incluso se permiten peticiones.