IG Shopping, la nueva jugada de Instagram para fomentar las compras online

Hace un par de meses, Instagram, la red social de fotografía de Facebook, lanzó una función llamada "Instagram Shopping" para fomentar las compras online. Gracias a ella, las empresas pueden marcar los productos que aparecen en sus fotos (al estilo 21 Buttons) para redirigir a sus seguidores a su tienda online y fomentar las ventas.

Instagram parece querer ir un poco más allá, y según reporta The Verge, la empresa estaría trabajando en una app a parte llamada IG Shopping, centrada exclusivamente en las compras.

Un catálogo online de todas las tiendas a las que sigues

IG Shopping sería una especie de catálogo online de todas las tiendas seguidas por el usuario. La principal diferencia con el sistema actual es que, aparentemente, se podrá comprar directamente desde la app, es decir, sin redirigir al usuario a la tienda online a través de un enlace.

De acuerdo a The Verge, Instagram no ha querido hacer declaraciones acerca de este "chivatazo". No sabe si esta aplicación llegará a lanzarse en algún momento, aunque fuentes cercanas a la empresa han advertido que su desarrollo está en marcha y que Instagram considera estar bien posicionada para su expansión al e-commerce.

El actual sistema de compras en Instagram funciona mediante enlaces a la web de la marca

Tal es así que, de acuerdo a los últimos datos de Facebook, ya hay 25 millones de empresas registradas en Instagram, y 4 de cada 5 usuarios siguen a al menos una. Poner a su disposición herramientas para fomentar las ventas no solo hace que la plataforma sea más atractiva de cara a los anunciantes, sino que podría suponer una nueva vía de ingresos muy jugosa.

