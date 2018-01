Intel informó sobre Meltdown antes a las compañías chinas que al gobierno de EEUU

Cuando se descubre un problema tan grave como Meltdown y Spectre, es clave saber avisar a las compañías y entidades que podrían ser afectados por estas vulnerabilidades, viendo la mejor manera de resolverlo.

Varias fuentes han confirmado a The Wall Street Journal que Intel decidió informar primero a una serie de clientes, entre los que se encontrarían compañías chinas como Lenovo o Alibaba. Lo sorprendente es que no se lo comunicaran al Gobierno de los Estados Unidos.

Intel no ha querido revelar a quiénes informaron

Es normal que Intel quiera avisar a las compañías a las que le vende sus componentes, para buscar y organizar una solución cuanto antes. Al mismo tiempo, eso podría significar que el Gobierno chino podría haber conocido este problema y utilizarlo a su favor antes de que estuvieran disponibles los parches pertinentes.

Por su parte, Intel no ha querido revelar a quiénes informaron, pero un portavoz asegura que la compañía no podía notificar a todo el mundo a tiempo, ya que estas vulnerabilidades ya eran públicas.

En cuanto a las compañías citadas anteriormente, Lenovo ha afirmado que esta información estaba protegida mediante un acuerdo de no divulgación. Alibaba ha querido desmentir las acusaciones sobre haber compartido información con el Gobierno chino: "es pura especulación y no tiene fundamento".

De todos modos, eso no significa que uno de los oficiales no hayan sido capaces de interceptar esta información y haberla compartido sin que Alibaba lo supiera. De momento no hay ninguna evidencia de que el Gobierno chino se haya podido aprovechar de esta "ventaja".

Una situación tan delicada es muy difícil de coordinar, pero en el futuro Intel debería cuidar más este aspecto. El Gobierno de los Estados Unidos podría haberles ayudado a que muchas más compañías (lejos de Apple, Microsoft, Google, etc.) tuvieran los parches a tiempo.

