¿Tu PC entre un 5 y un 30 % más lento? Cómo nos afecta el error de los procesadores de Intel y cómo se va a solucionar

Los procesadores de Intel de la última década presentan un grave error, según The Register. Se trataría de un "defecto de diseño fundamental en los chips", ha asegurado el medio británico, que estaría forzando un trascendental rediseño de los kernels de Windows y Linux para subsanarlo.

La dimensión de este supuesto problema estaría por determinar, especialmente en cuanto a vulnerabilidades de seguridad se refiere, pero los responsables de la información que lo ha dado a conocer presagian que las posibles soluciones ralentizarán millones de ordenadores en mayor o menor medida.

Los efectos [en el rendimiento] todavía están siendo comparados, sin embargo, estamos viendo una cifra aproximada de 5 a 30 % más lenta, dependiendo de la tarea y el modelo del procesador.

Lo que se sabe de momento

Mientras se escriben estas líneas, todavía se sabe muy poco de este supuesto fallo de diseño de los procesadores mayoritarios en el mercado. Los escasos detalles que se conocen los ha proporcionado The Register, aunque todo parece indicar que el problema verdaderamente existe y las soluciones están en camino.

La publicación explica que se espera que Microsoft presente públicamente los cambios en sus sistemas en una próxima publicación de parches, tras derivarse en noviembre y diciembre a miembros de Windows Insider. Sistemas como macOS de 64 bits de Apple dicen que también necesitarán actualizarse y aseguran que se está revisando el sistema de memoria virtual del kernel de Linux.

De hecho, los parches ya están disponibles con los comentarios del código fuente editados presumiblemente para no dar pistas sobre la afección.

El kernel de Linux se ha parcheado y los datos relacionados con esta actualización evidencian que el problema existe y puede ser grave

No obstante, la información detallada sobre el problema todavía no se ha publicado y en Intel no se han pronunciado oficialmente a esta hora a pesar de nuestras peticiones y las de otros medios de comunicación. Por ello resulta tan complejo precisar qué consecuencias podría tener todo este asunto o determinar concretamente qué procesadores se encuentran afectados, aunque todo apunta que los de 32 bits se encuentran a salvo.

Sobre este punto en particular solamente sabemos lo que han apuntado en la publicación británica: "Se entiende que el error está presente en los procesadores Intel modernos producidos en la última década". Por tanto, todos los procesadores fabricado por la compañía en los últimos diez años podrían estar en problemas. Los procesadores de AMD, según un correo enviado por responsables de la firma a la lista de correo donde se discute sobre el kernel de Linux, no tienen este error.

Cómo nos afecta

Según The Register, este problema permite que un programa malintencionado pueda leer áreas protegidas del kernel de un equipo informático con uno de estos procesadores. Y no hace falta que sea un sofisticado software, desde las aplicaciones de bases de datos hasta los códigos JavaScript empleados en la cualquier página web podrían discernir en mayor o menor medida el diseño o el contenido de estas zonas restringidas del núcleo del sistema operativo.

En el mejor de los casos, la vulnerabilidad podría ser aprovechada por el malware y los piratas informáticos para explotar más fácilmente otros errores de seguridad. En el peor de los casos, los programas y los usuarios que inician sesión podrían abusar del agujero para leer el contenido de la memoria del kernel. Basta decir que esto no es genial. El espacio de memoria del núcleo está oculto de los procesos y programas del usuario porque puede contener todo tipo de secretos, como contraseñas, claves de inicio de sesión, archivos en caché desde el disco, etcétera. Imagina una pieza de JavaScript ejecutándose en un navegador o software malicioso que se ejecuta en un servidor de nube público compartido, capaz de oler datos sensibles protegidos por kernel.

Si los presagios que proclaman los autores de esta información se cumplen y verdaderamente quedan afectados la entera totalidad de los procesadores de Intel de los últimos diez años, estaríamos frente a un fallo de seguridad de dimensiones extremas que debería atajarse de forma escrupulosa.

Contabilizaríamos millones de equipos informáticos expuestos a esta vulnerabilidad en todos los ámbitos, afectando por igual a máquinas con Windows, Linux y macOS. Millones de ordenadores de escritorio, portátiles o dispositivos móviles tanto domésticos como empresariales tendrían una puerta abierta a información extremadamente sensible.

Al peligro de los usuarios domésticos y profesionales se sumaría un peligro todavía mayor: la exposición de grandes centros de datos que proporcionan toda clase de servicios. Un desarrollador de software publicó en su Tumblr el lunes, refiriéndose a este error de seguridad embargado, que existen indicios de que el problema afectaría a los grandes entornos de computación en la nube como Amazon EC2, Microsoft Azure y Google Compute Engine. Además, sugiere que podrían producirse ataques con una nueva variante de Rowhammer.

Cómo se va a solucionar

A pesar de que la solución no parece estar clara, la forma de subsanar este error de diseño de los procesadores de Intel pasaría por separar completamente la memoria del kernel de los proceso del usuario utilizando lo que se conoce como Kernel page-table isolation o KPTI. Todo a través de los sistemas operativos.

Esto significa, básicamente, que cualquier equipo afectado depende de las actualizaciones que lleven a cabo Windows, macOS o Linux. En el caso de Microsoft, se espera que llegue el próximo martes, día de la semana en el que se suelen publicar sus parches. Sobre Apple no parece haber previsión, aunque se presupone que están trabajando en ello, y en el caso de Linux ya hemos comentado que se encuentra disponible un parche.

La solución depende de las actualizaciones que publiquen los diferentes sistemas operativos

Sea casualidad o no, grandes entornos de computación en la nube han anunciado mantenimientos en próximos días. Amazon EC2 tiene previsto entrar en mantenimiento el próximo 5 de enero, reiniciándose a continuación, mientras que Microsoft Azure prevé cortes en el servicio el próximo 10 de enero por idénticas operaciones que también concluirán con un reiniciado.

Todas estas soluciones, como comentábamos al inicio, podrían perjudicar gravemente el rendimiento de los equipos viendo reducida su potencia entre un 5 y un 30 %, según The Register. Aunque todo dependería del procesador que monten. De confirmarse, se trataría de una grave afectación que comprometería el correcto funcionamiento de algunas computadoras, aunque con el tiempo y un hipotético perfeccionamiento de las soluciones podría mejorar.

En todo caso, tendremos que esperar a que durante las próximas horas los diferentes agentes implicados se pronuncien proporcionando más detalles.

