Una inteligencia artificial está generando en Twitch capítulos de una de las mejores series de la TV: suma 15.000 espectadores

Hace 27 años de la emisión de "The Puerto Rican Day", el último episodio de 'Seinfeld', una de las comedias televisivas por excelencia. Pero parece que hay quien no se resigna a no volver a ver nuevas entregas de su serie favorita y han recurrido a la inteligencia artificial para seguir generando nuevas escenas de la misma... de forma constante e ininterrumpida.

Lo está haciendo gracias a un canal con el descriptivo nombre de 'Watchmeforever', si bien la emisión en particular recibe el nombre de 'NOTHING FOREVER', una referencia a cierto episodio de la serie original en la que dos de sus personajes discutían acerca de crear "una serie que no vaya sobre nada", un gag que se terminó aplicando a la propia 'Jerry Seinfeld', para disgusto de sus creadores.

"¿Argumento? ¿Para qué hace falta un argumento...", se preguntaba George Constanza en aquel 'gag', y podría haber terminado la frase con un "...cuando tienes un algoritmo?". No pasa nada: los programadores Skyler Hartle y Brian Habersberger han tenido la idea por él...

...han recurrido a un generador de textos que no hace sino alimentar una sucesión constante de conversaciones entre los cuatro personajes, sólo interrumpidas eventualmente por risas enlatadas (y algunos incómodos momentos de silencio).

Una tecnología que (aún) no está a la altura de la meta

Aunque la emisión no lleva ni dos días completos activa, ya hace dos meses que uno de sus autores explicaba en Hacker News cómo estaban creando este proyecto:

"Aparte del artwork y la pista de sonido de las risas, todo lo demás es generativo, incluyendo diálogo, discurso, dirección (cortes de cámara, enfoque del personaje, duración de la toma, duración de la escena, etc.), movimiento del personaje y música".

"El conjunto de tecnologías que usamos se compone principalmente de Python + TensorFlow para nuestros modelos de ML, TypeScript + Azure Functions y Heroku para nuestro backend, y C# + Unity para el cliente, con algunas API de voz neuronales incluidas en la mezcla".

"De cara al futuro, planeamos aprovechar los modelos davinci de OpenAI para nuestro diálogo (en realidad ya contamos con una integración, pero el costo es demasiado prohibitivo para ejecutarse a tiempo completo), así como aprovechar Stable Diffusión para la generación de gráficos".

"Según vayan mejorando los medios generativos, creemos que cualquiera podrá encender el equivalente futuro de Netflix y ver una serie eterna, sin interrupciones, durante tanto tiempo como desees, y que ofrezca contenido nuevo cuando uno quiera", explica Skyler Hartle, quien después añade que la meta de ambos es crear un producto "con un nivel de calidad comparable al de Netflix".

Obviamente, 'Nothing, Forever' no es aún ese producto, y no sólo por las opiniones que nos pueda generar el no-guión, sino también por aspectos como la imagen.

Lo más importante: ¿qué dice el público?

Los usuarios de Hacker News, por ejemplo, han recibido este experimento distópico con los brazos abiertos (y parece divertirles especialmente que los personajes no vayan donde dicen que van a ir):

"Esta es probablemente la primera vez que me encuentro con algo en el que "Es tan malo que es bueno" tiene sentido para mí. No podía parar de reír. [...] Hablan de ir a un restaurante de sushi, y cuando finalmente han aceptado ir, se sientan y no van a ninguna parte. Esto es si unos científicos alienígenas que quieren traer de vuelta a los humanos después de que se hayan extinguido terminasen clonando chimpancés. ¡Bravo!".

"Acaba de salir un sketch en el que hablaban de ir a un programa de comedia. Por supuesto, la escena se cortó y en realidad no fueron. Excepto que tres sketchs más tarde hablaron sobre "el programa de comedia al que acabamos de ir". La singularidad está ya aquí".

Vía | Antonio Ortiz