La inteligencia artificial permite lanzar "el último disco de los Beatles" gracias a una vieja cinta de Lennon de 1978

"El último disco de los Beatles". Eso es lo que el último miembro vivo del histórico grupo de pop británico, Paul McCartney, acaba de anunciar. No es que se acaben de sacarse una grabación inédita de la manga, sino que han recurrido a la inteligencia artificial para "extraer" la voz de John Lennon de una antigua demo para completar una canción inacabada.

Aunque no se ha revelado aún el nombre de la misma, según la prensa británica es probable que sea una pieza compuesta por Lennon en 1978, llamada "Now And Then".

El proceso

Esta no es la primera vez que se utiliza tecnología para trabajar en canciones de los Beatles después de su separación en 1970: entre 1995 y 1996, dos canciones —"Free As A Bird" y "Real Love"—, que Yoko Ono, ya viuda, había entregado a McCartney en una cinta de radiocasete con varias demos y la leyenda "For Paul", fueron completadas y lanzadas como parte del proyecto 'Anthology' de la banda.

Estas canciones fueron limpiadas por el productor Jeff Lynne… pero "Now and Then" parecía irrescatable: era un estribillo con apenas algunas estrofas que no había forma (en ese momento) de completar. Además, a George Harrison le pareció entonces que "era una basura".

Eso aplazó cualquier uso de la misma: "The Beatles era una democracia, así que no hicimos nada con ella", explica McCartney. Pero Harrison murió hace varios años, y tanto McCartney como Ringo Starr terminaron dando el visto bueno al proyecto.

Y recientemente, gracias a los avances en inteligencia artificial y al trabajo realizado durante el documental 'The Beatles: Get Back' dirigido por Peter Jackson ('El Señor de los Anillos'), se logró un importante avance en la recuperación de la canción.

Durante la producción del documental, el editor de diálogos Emile de la Rey entrenó a las computadoras para reconocer las voces de los Beatles y separarlas tanto del ruido de fondo como de sus propios instrumentos, creando así un audio "limpio".

Este mismo proceso fue el que permitió a McCartney "hacer duetos" con Lennon en su última gira y, antes de eso, crear nuevas mezclas de sonido surround del álbum 'Revolver' de los Beatles.

Para la grabación de esta 'última canción de los Beatles', se utilizó la IA para separar la voz de Lennon (junto a su interpretación al piano) de la demo original. McCartney explica que, en resumidas cuentas, le dijeron al software: "Esta es la voz. Esto es una guitarra. Elimina la guitarra". Una vez separadas, pudieron trabajar con la voz de Lennon y mezclar la canción como se haría normalmente.

Paul McCartney y Ringo Starr, los 'beatles' supervivientes, dan marcha atrás en el tiempo gracias a la IA. (Imagen generada mediante IA)

El impacto

Si bien esta aplicación de la IA ha resultado "emocionante" para McCartney, el músico también expresó preocupación por otras formas de uso de esta tecnología en la música. McCartney mencionó que ha escuchado pistas en las que AI ha sido utilizada para hacer que Lennon "cante" canciones que él en realidad nunca cantó, lo cual considera "aterrador pero emocionante, porque es el futuro… tendremos que ver a dónde nos lleva".

El anuncio de esta canción ha generado una gran expectación entre los fans de los Beatles y los amantes de la música en general, pero habrá que ver qué repercusiones tiene a largo plazo sobre la industria: A medida que la tecnología avanza, es probable que veamos más casos de aplicación de la inteligencia artificial a la recuperación y creación de música, lo que plantea toda clase de complejas dudas relativas a la ética y los derechos de autor.

