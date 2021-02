Internet Archive ya tiene 2 millones de libros gratis para todo el mundo: así es cómo los digitalizan "de la manera difícil"

Internet Archive es uno de los sitios cuya labor es una de las más importantes en la web. Llevan años amasando una enorme biblioteca de contenidos digitalizados y ofreciendo acceso abierto a todos ellos a cualquier persona en el mundo.

En su catálogo tienen música, imágenes, vídeos, películas, software, juegos y libros. Justamente estos últimos acaban de alcanzar la cifra de dos millones de volúmenes disponibles. Se trata de dos millones de libros modernos incluidos en la enorme colección de 28 millones de textos que ya tiene el archivo.

Internet Archive cuenta con todo tipo de textos en su colección. Esto incluye revistas, documentos, y libros antiguos que forman parte del dominio público. Todos estos los puedes encontrar en el proyecto Open Library.

Pero, además de esto, en Internet Archive se encargan de digitalizar (y de la forma difícil) unos 3.500 libros modernos al día, libros que puedes tomar prestados desde la biblioteca digital del sitio para todos aquellos que tienen acceso a bibliotecas públicas alrededor del mundo.

Chris Freeland, uno de los bibliotecarios de Internet Archive y directos del programa Open Libraries, explica: "Estamos poniendo a disposición libros a los que las personas necesitan acceder en línea, y nuestros usuarios están realmente interesados. Estamos haciendo el trabajo de una biblioteca en la era digital."

At the Internet Archive, this is how we digitize a book.



We never destroy a book by cutting off its binding.

Instead, we digitize it the hard way--one page at a time.#digitalbooks pic.twitter.com/ZqPw3w41I5