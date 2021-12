"Internet está en llamas": Cloudflare ha detectado más de 24.600 ataques por minuto que explotaban la vulnerabilidad Log4Shell

De la grave vulnerabilidad Log4Shell (que afecta a la librería open source Log4J permitiendo ataques de ejecución de código remoto) hemos hablado ya en esta última semana: desde las condiciones en que trabajan los desarrolladores encargados de parchearla, hasta la presencia de la vulnerabilidad en uno de los vehículos de la NASA que está explorando ahora mismo marte.

El problema al que se enfrenta Internet con Log4Shell es que al contrario que otros ciberataques relevantes de los últimos tiempos, que afectaban a un número limitado de productos de software (en muchos casos sólo a uno), Log4j está integrado en prácticamente cada servicio web basado en Java.

El pasado lunes los expertos ya hablaban de un "potencial de daño incalculable", y Adam Meyers, vicepresidente de la compañía de ciberseguridad Crowdstrike, declaraba que

De modo que, una vez se hizo pública la vulnerabilidad (por cortesía de un ingeniero de Alibaba), comenzaron los escaneos masivos en Internet (sobre todo procedentes de la red Tor), con el objetivo de encontrar plataformas vulnerables. Prácticamente todos los grupos de cibercriminales y de hackers al servicio de estados han estado ocupados en ello durante esta última semana.

🚨⚠️New #0-day vulnerability tracked under "Log4Shell" and CVE-2021-44228 discovered in Apache Log4j 🌶️‼️ We are observing attacks in our honeypot infrastructure coming from the TOR network. Find Mitigation instructions here: https://t.co/tUKJSn8RPF pic.twitter.com/WkAn911rZX