El dispositivo hackeable más lejano se encuentra en Marte: el dron Ingenuity tiene instalada una copia no parcheada de Log4J

El helicóptero Ingenuity, que sobrevuela desde hace meses la superficie del planeta Marte, ejecutó recientemente su trayecto número 17 (pese a que los planes originales contemplaban únicamente la realización de 5 de ellos). Al contrario que en los dieciséis anteriores, en los que todo fue sobre ruedas, esta vez algo falló…

…la comunicación entre Ingenuity y el rover Perseverance se interrumpió inesperadamente mientras el helicóptero descendía, y han hecho falta varios días para recuperar los datos de telemetría y confirmar que el vuelo fue exitoso (tanto, que estableció un nuevo récord de más de 30 minutos de vuelo).

Sólo cuatro días después de aquel vuelo, mientras la NASA aún permanecía a oscuras sobre lo ocurrido, saltó la noticia del descubrimiento de Log4Shell, una vulnerabilidad crítica que afecta a Log4J, una librería desarrollada por Apache que constituye un componente básico de miles de proyectos web, servicios online y dispositivos conectados.

La coincidencia en el tiempo de ambos hechos fue una mera casualidad, claro, pero pensar lo contrario no habría sido totalmente injustificado… habida cuenta de que Ingenuity lleva instalado Apache Log4J —junto a Linux y muchos otros componentes open source—, como difundió la propia Apache Foundation el pasado mes de junio en Twitter:

Did you know that Ingenuity, the Mars 2020 Helicopter mission, is powered by Apache Log4j? https://t.co/gV0uyE1ylk #Apache #OpenSource #innovation #community #logging #services pic.twitter.com/aFX9JdquP1