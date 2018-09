Japón elige a Tsukuba, una ciudad de 260.000 habitantes, para sus primeras elecciones basadas en blockchain

Tsukuba, conocida como la Ciudad de las Ciencias, es una pequeña ciudad a 50 km de Tokio de poco más de 260.000 habitantes que ha sido elegida por el gobierno de Japón para ser la primera en implementar el voto digital basado en Blockchain.

Este nuevo sistema es muy similar al del voto tradicional, con la diferencia de que la "papeleta" se ha "depositado" en una pantalla usando la tarjeta My Number (una especie de carnet de identidad con 12 dígitos, único para cada persona) y un lector de tarjetas.

Al escanear la identificación, el sistema permitía al ciudadano escoger a quién votar, quedando su elección registrada en un libro contable descentralizado. En pocas palabras, la tecnología Blockchain ha sido la encargada de verificar el voto y prevenir la falsificación o la lectura del mismo.

Un sistema novedoso no exento de problemas

De acuerdo a Japan Times, este sistema "ha sido utilizado para seleccionar propuestas sobre proyectos de contribución social", aunque han debido hacer frente a algunas dificultades. Entre ellas, el medio destaca que los votantes no recordasen sus contraseñas (por lo que no pudieron votar) o los problemas a la hora de determinar si un voto había sido emitido o no.

No se tiene constancia de que haya habido otras medidas de seguridad adicionales

Por otro lado, no se tiene constancia de que haya habido otras medidas de seguridad adicionales, tales como la verificación de identidad. De esa forma, parece que cualquier persona podría votar por otra si está en posesión de su tarjeta My Number.

Asimismo, Kazuori Kawamura, profesor de la Universitad de Tohoku, reconoce que "debido al miedo a los errores, las organizaciones administrativas y las juntas electorales probablemente encuentren difícil introducir estos sistemas", para lo cual habría que "mejorar su reputación [refiriénfose a la tecnología Blockchain]".

El voto por Blockchain no es algo nuevo

Si bien es cierto que Tsukuba ha sido la primera ciudad japonesa en llevar a cabo este sistema de votación por Blockchain, no es pionera a nivel mundial. West Virginia (EE.UU) anunció el 7 de agosto que usaría esta tecnología para permitir a los militares en el extranjero votar de forma segura a través de su móvil.

De la misma manera, los habitantes de Zug (Suiza) también votaron de forma telemática a través de Blockchain, y la Comisión Electoral Central de Ucrania confirmó una prueba similar basada en la cadena de bloques NEM.

Aunque la tecnología Blockchain se asocia de forma inmediata a las criptomonedas, sus bondades van más allá. Las cadenas de bloques pueden ofrecer una capa de protección extra contra la manipulación y más transparencia en procesos democráticos, lo que, en última instancia, es sinónimo de más seguridad y garantías.

