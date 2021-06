John McAfee aparece muerto en su prisión en Barcelona después de que se aprobase su extradición a Estados Unidos

John McAfee, magnate y creador del famoso antivirus que lleva su apellido, fue detenido el pasado mes de octubre en España, por supuestos delitos de evasión de impuestos y fraude fiscal. Los hechos que se le imputaron tuvieron lugar entre los años 2014 y 2018. El Departamento de Justicia estadounidense lo acusa de no haber presentado sus declaraciones de impuestos.

Este miércoles John McAfee, apareció muerto en la celda donde se encontraba preso en Barcelona, España, según lo que informaron las autoridades judiciales que han aclarado que "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio". Este suceso tuvo lugar unas horas después de que la Audiencia Nacional de España aceptase su extradición a Estados Unidos, donde está desde hace años acusado de evasión de impuestos.

Su arresto en España fue porque pasa temporadas en este país. El magnate había pedido la libertad condicional, pero un tribunal negó esta posibilidad. Para esta decisión se consideró que había riesgo de fuga y que John MacAfee no tenía "ningún signo apreciable de arraigo".

A McAfee se le acusó de varios cargos de evasión de impuestos después de promover ventas de tokens de criptomonedas valorados en millones de dólares y no explicar que estaba siendo pagado por esas transacciones. McAfee se enfrentaba a diez años de prisión, al acusársele de haber estafado hasta cuatro millones de dólares al fisco de su país.

McAfee se graduó en 1967 como matemático de Roanoke College, universidad que le dio un grado de doctor honoris causa en 2008. Entre sus trabajos, estuvo en la agencia espacial estadounidense, NASA, por dos años y en empresas como Univac y Xerox.

En 1984, tras años duros de adicción a drogas y alcohol, McAfee consiguió un trabajo con el contratista de defensa Lockheed Martin, donde trabajó en un programa de reconocimiento de voz secreto. Según BBC, McAfee recibió una copia de Brain, que está considerado el primer virus de computadora para el sistema operativo MS-DOS, y diseñó un antivirus para erradicarlo.

Esta labor le dio inspiración y decidió crear un negocio propio: McAfee Associates. Con los años, esta fue vendida a Intel por más de 7.600 millones de dólares. En 1995 McAfee se había retirado de la compañía.

El arresto de octubre no fue la primera vez que el ahora fallecido tenía un encontronazo con la justicia de nuestro país. El pasado mes de agosto, McAfee fue detenido en un aeropuerto español por utilizar un tanga como mascarilla.

McAfee era amigo del magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Y él, como otros amigos de Epstein, puso en duda su suicidio en su celda. De hecho, el 15 de octubre de 2020, cuando llevaba unos días en la prisiòn catalana, McAfee tuiteó: “Yo estoy satisfecho aquí. Tengo amigos. La comida es buena. Todo está bien. Sabed que si me cuelgo, al estilo Epstein, no será culpa mía”.

I am content in here. I have friends.



The food is good. All is well.



Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.