Un joven de 22 años sube la película de Deadpool a Facebook, lo arrestan y piden seis meses de prisión

Deadpool ha sido todo un éxito en taquilla con una recaudación de 783,1 millones de dólares. Se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia, superando incluso a Matrix. Sin embargo, hubo seis millones de personas que vieron la película una semana antes en Facebook, todo gracias a Trevon Franklin, un joven de 22 años de California que la publicó en su página. Fue arrestado en junio de 2017 y ahora se enfrenta a seis meses de cárcel.

De acuerdo a la información publicada por TorrentFreak, Franklin se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la corte de California para que le redujeran la pena. Finalmente, el gobierno ha recomendado una sentencia de seis meses de prisión, seguida por un periodo de libertad vigilada de un año y una multa de 100 dólares.

Franklin incumplió la ley de forma "desvergonzada y pública"

De acuerdo al documento emitido por la corte, Franklin, bajo el seudónimo "Tre-Von M. King", descargó la película de Putlocker y la subió a Facebook, acumulando 6.386.456 visitas. No fueron pocos los usuarios que le avisaron de que hacer esto era ilegal, a lo que este respondió con comentarios tales como "Tengo la mejor manera de salir de esto, todos se sorprenderán de cómo no iré a la cárcel, sino que me volveré más famoso" o "Estoy sentado fumando de mi bong riéndome de estos mfs (Man Seeking Females) que piensan que saben de lo que hablan. No he vendido mierda a nadie ni he hecho copias".

Este comportamiento ha llevado a la corte a determinar que Franklin incumplió la ley de forma "desvergonzada y pública", demostrando una "aparente falta de preocupación" por cómo su acción podría afectar a los productores de la película. Puede que comentarios como "Si esto es un crimen, ¿por qué mi mierda no ha sido reportada?" no ayudasen demasiado. Además, según el FBI:

La reproducción o distribución no autorizada de una obra protegida por derechos de autor es ilegal. La infracción del derecho de autor criminal, incluida la infracción sin ganancia monetaria, es investigada por el FBI y se castiga con multas y encarcelamiento federal.

Para más inri, Tre-Von M. King publicó un mensaje en su página en la que instaba a sus seguidores a unirse a un grupo llamado "Bootleg Movies", donde seguiría subiendo películas.

Por su parte, la corte argumenta que la pena de seis meses de prisión es para enviar un mensaje al resto de usuarios de Facebook para mostrar que existen consecuencias ante este tipo de crímenes. Sin embargo, el abogado del caso considera que son innecesarios y que con un año de liberad vigilada sería suficiente, ya que Franklin no tiene antecedentes y se muestra arrepentido. Ahora todo está en manos de la corte.

