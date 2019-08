Just Eat y Takeaway.com dan el sí al acuerdo de fusión para crear un gigante europeo del reparto a domicilio

El pasado 29 de julio contábamos que Just Eat y Takeaway.com llegaban a un principio de acuerdo para fusionar ambas compañías. La fecha límite para llegar a un acuerdo se establecía el día 24 de agosto y hoy, según leemos en Expansion, los consejos de administración de ambas compañías han aprobado la fusión.

Una vez se haya completado este proceso, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 títulos de Takeaway.com a cambio de cada acción de Just Eat. En otros términos, Just Eat controlará un 52,15 de la nueva compañía, mientras Takeaway.com lo hará con el 47,85% restante.

Un acuerdo que resultará en un gigante del delivery

Ambas administraciones han llegado finalmente a un acuerdo para fusionar sus negocios, que quedarán unidos en uno solo, bajo el nombre de Just Eat Takeaway.com. La sede social y fiscal quedará establecida en Holanda (la actual sede de Just Eat se ubicaba en Londres), cotizando tanto en la Bolsa de Londres como en el Euronext de Ámsterdam.

"La combinación de Just Eat y Takeaway.com crea uno de los sitios web de entrega de comida más grandes y poderosos del mundo. Es una combinación soñada, creada por el equipo soñado del sector, y solo puedo estar agradecido por la oportunidad de liderarlo". Jitse Groen, consejero delegado de Takeaway.com

Jitse Groen, que afirma su ilusión a la hora de liderar el proyecto resultante, mantendrá su puesto como consejero delegado en la nueva empresa. Por su parte, la presidencia quedará reservada para el actual presidente de Just Eat, Mike Evans.

Si bien se ha ratificado el principio de acuerdo para la fusión, aún se hace necesaria que la junta de accionistas dé su visto bueno, cuya celebración se prevé el próximo 20 de diciembre. Tras su visto bueno, Just Eat Takeaway.com se convertirá en una de las empresas de Delivery más grandes de Europa.

