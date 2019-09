Kodi se queda sin sitio web hasta nuevo aviso, están buscando ayuda con otras empresas de hosting

Kodi está atravesando un mal momento justo ahora, pues se acaban de quedar si sitio web debido a que su patrocinador Acquia Cloud los ha dejado fuera de linea por considerar que consumen muchos recursos y que necesitan pagar por un servidor dedicado.

Al menos eso es lo que han explicado desde su cuenta de Twitter, además han hecho el llamado a cualquier otra empresa de hosting que trabaje con Drupal para ver si les echan una mano. Y es que si intentas ingresar a Kodi.tv ahora mismo solo recibirás un mensaje de error indicándote que no hay contenido en ese sitio web.

Our website is down until further notice. One of our sponsors @acquia has decided were using too much resources so unless we pay for a dedicated server they won’t bring it back online. Hoping @getpantheon or another Drupal host wants to help!