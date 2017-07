Las stories llegarán también a Google Earth en los próximos años

Desde que Instagram copió las stories de Snapchat, pequeños vídeos que desaparecen a las 24 horas, y Facebook comenzó a añadirlas en todos sus servicios, la red se plagó de bromas sobre cómo serían todas las aplicaciones con stories.

Pregnancy tests will now have stories pic.twitter.com/CwNWNSB1Qd — Matt Post (@MattPostSaysHi) April 5, 2017

Medieval manuscripts created by monks during the 14th century will now have stories pic.twitter.com/IUIK6MT8BX — Medieval Reactions (@MedievalReacts) April 5, 2017

New Update: Ati Excel 2017 will now have stories 😂😂 pic.twitter.com/FTaKk8CzSF — Rutarindwa (@BobbyRuta) April 2, 2017

No llegarán a Excel, por el momento, pero sí llegarán a Google Earth.

Google permitirá a los millones de usuarios del servicio compartir stories, vídeo y fotos en los próximos años, ha dicho en un evento celebrado esta semana en Rio de Janeiro.

El evento estaba enfocado a presentar recursos audiovisuales para comprender mejor la riqueza que esconde el Amazonas. Pero la compañía quiere que los usuarios realicen vídeos de este tipo, aunque no cuenten con una producción tan cuidada, en los próximos dos o tres años, ha dicho Rebecca Moore, directora de Google Earth a Reuters.

Dicho aspecto social, aunque pueda chocar en una utilidad de este tipo, tiene el objetivo de hacer más interactiva y ver cómo es el día a día de cualquier persona visitando alguna ciudad o paraje.

Según Moore, Google Earth es "su regalo al mundo", y descarta que llegue publicidad al servicio.