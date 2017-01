LeakedSource, una de las principales fuentes sobre datos filtrados, desaparece de Internet

LeakedSource es, junto con HaveIBeenPwned, una de las webs de referencia a la hora de consultar si nuestros datos se han visto comprometidos. Cada vez que una web importante tiene una brecha importante en su seguridad (como por ejemplo el último ataque a un foro fetichista del upskirting o el hackeo de Dailymotion de hace un par de meses), y los contenidos que se filtran acaban dando con sus huesos en los sótanos más oscuros de Internet, es LeakedSource la que los lista.

Ahora LeakedSource ha desaparecido de Internet tras sufrir una redada policial, según se ha publicado en The Next Web. ¿Volverá alguna vez? Por ahora todo está en el aire, pero la información que tenemos parece apuntar a que se ha ido para siempre. En Internet ese concepto es muy relativo.

En teoría, la tarea de esta web es que una persona cualquiera compruebe si sus datos han aparecido en alguna filtración. Vamos, que si por ejemplo te preocupaba que tus datos hubiesen aparecido en el último hackeo a LinkedIn o en el célebre ataque a Ashley Madison, ahí podrías comprobarlo. Sin embargo, LeakedSource no tenía una cara exclusivamente luminosa.

La web tenía un lado oscuro, con un modelo de negocio que a cualquiera acceder a toda su base de datos pagando suscripciones que iban de los dos dólares al día, a los 265 dólares anuales. Mientras que a bloggers y periodistas esta base de datos les podría resultar útil en su trabajo diario, también se podría usar para propósitos menos benignos.

Y ahora parece que LeakedSource ha cerrado para siempre jamás. Según se puede leer en Pastebin, el cierre es permantente y total:

LeakedSource ha cerrado para los restos y no volverá. El propietario tuvo una redada esta mañana. No sele arrestó, pero todas las unidades de estado sólido fueron confiscadas, y los servidores de LeakedSource fueron declarados pruebas de investigación federal. Si de alguna forma se recupera y vuelve, me estaré equivocando. Pero no lo estoy haciendo.

El autor de estas palabras es alguien que se hace llamar LTD, pero no hay más información al respecto. Si tal y como parece han desaparecido para no volver, entonces puede que pronto tengamos un servicio similar ocupando su lugar. Es ley de vida de Internet.

