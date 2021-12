Life360 está vendiendo los datos de ubicación de millones de personas y ahora son los dueños de Tile

Tile lleva años ofreciendo productos para localizar aquellos objetos que hemos perdido. Recientemente fueron adquiridos por Life360, y la cosa no pinta muy bien en cuanto a la privacidad de sus usuarios. Y es que según un artículo de The Markup, la compañía estaría vendiendo los datos de localización de sus usuarios a otras empresas.

Los dispositivos Tile son una serie de productos que utilizan la tecnología Bluetooth para localizar cualquier objeto que se nos haya perdido. Éstos los podemos utilizar con unas llaves, una cartera, e incluso es útil para animales y niños. Ahora que esta firma ha sido adquirida por Life360, puede que sea un buen momento para no volver a usar estos dispositivos.

La empresa vende información precisa a docenas de otras compañías

Según afirma The Markup, en la propia política de privacidad de la compañía se recalca que Life360 vende los datos de usuarios a otras empresas. Sin embargo, el medio no solamente resalta esta información, sino que también asegura que esta compañía podría ser la mayor empresa de toda la industria en vender información relacionada con la ubicación de los usuarios.

Que Life360 tenga esta reputación es debido a su gran volumen y precisión de sus datos de usuarios. El medio The Markup ha podido contactar con dos exempleados de esta compañía, junto a anteriores trabajadores de otras firmas como Cuebiq y X-Mode. Uno de los exempleados de Cuebiq afirma que "la empresa no sería tan efectiva en sus campañas de marketing sin los datos ofrecidos por Life360".

Se estima que esta compañía estaría vendiendo sus datos a docenas de otras empresas. Según se menciona en el artículo de The Markup, una de ellas es Safegraph, la cual fue bloqueada por Google para ser usada en aplicaciones de Android. Safegraph ofrecía datos de aproximadamente el 40% de la población de Estados Unidos, una información adquirida por el estado de Illinois para su uso en su Departamento de Transporte.

Según estos dos exempleados de Life360, los datos vendidos se anonimizan, lo que significa que toda información identificable se elimina. No obstante, desde The Markup aseguran que la compañía no trabaja para prevenir que estos datos se puedan rastrar por otras personas.

Life360, una app que sirve como fuente para recopilar estos datos

Life360 dispone de una aplicación muy popular para localizar a familiares y amigos a través de nuestro dispositivo móvil. Esta app la utilizan más de 33 millones de personas en todo el mundo, una gran fuente de información para la compañía. Chris Hulls, CEO de Life360, comenta lo siguiente en un e-mail a The Markup:

No tenemos medios para confirmar o desmentir la precisión. Vemos los datos como una parte importante de nuestro modelo de negocio que nos permite mantener gratis los servicios de Life360 para la mayoría de usuarios, incluyendo características que han mejorado la seguridad del conductor y que han salvado numerosas vidas".

Según recalcan desde The Markup, la compañía se hizo con 16 millones de dólares en 2020 por tan solo la venta de sus datos, significando un 20% de sus ingresos en ese año.

La compañía señala algunos casos en los que la información recopilada ha ayudado al gobierno en múltiples ocasiones, incluso al ejército. Justin Sherman, experto en ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, afirma en la entrevista con The Markup que, aunque hayan ayudado en ciertas ocasiones, "no hablarán de otros casos en donde la compraventa de estos datos es potencialmente dañina".

Vía | XDA Developers

Más información | The Markup