Hasta 5.000 euros de multa en Italia por usar una lista IPTV: así es la nueva ley que están a punto de aprobar

Las populares listas IPTV no autorizadas están muy mal vistas por parte de las operadoras, ya que comparten contenido que está protegido por los derechos de autor de los diferentes propietarios de canales o incluso el propio fútbol. Pero los gobiernos de Europa se están poniendo realmente serios con este tipo de contenidos, y el ejemplo más claro lo tenemos en Italia donde la Cámara de Diputados ha aprobado una ley para bloquear estas transmisiones y que ahora está en manos del Senado.

Si finalmente lo aprueba el Senado, el regulador de telecomunicaciones AGCOM, las emisoras y los afiliados van a poder bloquear las transmisiones en minutos o segundos. Y como es lógico, todos los proveedores de estas transmisiones se van a enfrentar a tres años de prisión y multas de 5.000 para aquellos usuarios que lo consuman.

Italia se propone terminar de ahogar las listas IPTV no autorizadas

Italia es uno de los países de la Unión Europea donde más se ha perseguido los contenidos que no se ajustan a la legislación de derechos de autor. En concreto son más de 3.200 los dominios que se han bloqueado con una gran eficacia, ya que el regulador tiene la capacidad de emitir una orden de bloqueo a los pocos días desde que se recibe la queja del titular de los derechos.

Este proyecto de ley que ha sido aprobado por una de las dos cámaras ha recibido el apoyo unánime de los diputados y se espera que el Senado siga por el mismo camino. Esta legislación tiene el sello de la industria del fútbol que pierde mucho dinero debido a esas plataformas que comparten el fútbol a través de una lista IPTV. Obviamente esto hace que los usuarios no tengan que pagar a las operadoras que compran los derechos de fútbol, y se pierde una gran cantidad de dinero.

Como hemos comentado anteriormente, AGCOM va a poder ordenar el cierre inmediato de transmisiones IPTV con órdenes que se deben responder en 30 minutos. Pero aunque en un primer momento se puede pensar que este es un servicio puramente manual, pero en pocos meses desde la aprobación de esta ley se espera que se implemente un sistema automático. Este podrá detectar el contenido y bloquearlo de una manera casi instantánea. Y las multas podrán ser realmente altas para todos aquellos que lo consuman y se les detecte la dirección IP al poder recibir una sanción de hasta 5.000 euros dependiendo de la gravedad de los hechos.

Con esta ley se demuestra que a Italia no le va a temblar el pulso con todo el contenido no autorizado que hay en internet. Es posible que esta ley si funciona bien también se exija en otros países de la Unión Europea como España para poner a raya los contenidos que no contenten a aquellas empresas que ostenten los derechos de autor.

