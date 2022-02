El logo del nuevo 'Street Fighter 6', odiado por los fans, resulta ser una plantilla comprada por 80$ en un marketplace

La semana pasada, la distribuidora de videojuegos Capcom emplazó en su web una cuenta atrás que marcaba la realización de un gran anuncio público, del que nada se sabía… aunque rápidamente comenzaron los rumores. ¿Un remake de Resident Evil? ¿Una colección de NFTs? ¿Quizá un nuevo lanzamiento de la mítica saga Street Fighter?

Finalmente, ayer supimos que esta última opción era la correcta: Capcom estrenó el 'teaser trailer' de Street Fighter 6, precisamente 6 años después del lanzamiento de la quinta entrega. La brevedad de lo mostrado hasta ahora no permite más que especular sobre el juego en sí…

…por lo que la atención de los fans se ha centrado en un elemento aparentemente secundario, pero que está creando una polémica cada vez mayor según pasan las horas: el logotipo. Y es que ese 'SF6' con que se cierra el teaser del juego, tan distinto de los típicos logotipos del resto de la saga Street Fighter, ha sido acusado en redes de "perder la identidad".

Muchos usuarios comentaron en las primeras horas que su problema con el logo se resumía es que parecía excesivamente 'genérico', casi como si lo hubieran sacado de un banco de imágenes. Así que imaginaos la sorpresa y la indignación cuando se descubrió que, bueno, eso era exactamente lo que había ocurrido.

Según desveló el usuario @Aurich, "director creativo de Ars Technica, diseñador gráfico y adicto a Street Fighter", según su bio de Twitter, el nuevo logo de Street Fighter 6 es una plantilla comprada por 80 dólares en Adobe Stock, el marketplace de imágenes mantenido por los desarrolladores de Illustrator y Photoshop.

"Ni siquiera sé qué decir. Sabía que era genérico, pero no me di cuenta de que era tan grave: han buscado "SF" en un sitio de logotipos de stock, han redondeado un par de esquinas y han añadido el 6. No puedo".

Efectivamente, han realizado algún ligero cambio sobre el original (convirtiendo en diagonales un par de elementos horizontales), pero al margen de eso, lo que nos encontramos es un logo de marketplace (con una estética que recuerda enormemente al logo oficioso de los NFTs), que lo mismo podría estar vinculado a Street Fighter que a una convención francesa de ciencia-ficción o a una tienda de electrónica china.

A eso se añade que, efectivamente, cualquier otro videojuego podría comprar un logo al mismo diseñador y utilizarlo legítimamente en su producto, lo que no ayuda para nada a que Street Fighter pueda ser reconocible y diferenciarse de sus rivales. De hecho, puede incluso contribuir a que los fans terminen adquiriendo el producto equivocado.

