Los anuncios de seis segundos que no se pueden saltar llegan a Snapchat

Era un rumor que llevaba circulando desde el mes pasado y, finalmente, los anuncios de seis segundos que no se pueden saltar han llegado oficialmente a Snapchat.

AdAge han sido de los primeros en ver este tipo de publicidad, asegurando que las primeras campañas están protagonizadas por la película 'Deadpool 2' y el Samsung Galaxy S9.

Así funciona esta publicidad en Snapchat

Para empezar, no nos mostrarán cuánto tiempo le queda al vídeo y no podremos realizar ninguna acción para saltar este tipo de publicidad. Afortunadamente, no aparecerá en todas las ocasiones.

Estos anuncios no aparecerán mezclados con las publicaciones de tus amigos, ya que sólo se incluirán en los vídeos que Snapchat produce conjuntamente con compañía s como Disney, NBC o Viacom y que aparecen en la sección 'Descubrir'.

El tiempo medio de visualización de anuncios en Snapchat es de tan solo dos segundos.

Con esta estrategia, la compañía busca aumentar el tiempo de publicidad que consumen sus usuarios en la aplicación. Actualmente, la media está en tan sólo dos segundos.

Habrá que esperar para saber cuáles son los resultados de estas primeras pruebas y si Snapchat decide integrar estos anuncios "insalvables" en otras secciones de la plataforma.

