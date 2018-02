Por qué el rediseño de Snapchat ha enfurecido a muchos de sus usuarios

El mayor rediseño en la historia de Snapchat desde su lanzamiento allá por el 2011 está generando un importante revuelo entre gran parte de sus usuarios en las redes sociales. Un tuit en el que un supuesto mensaje directo de la compañía sugiere que logrado determinado número de retuits se revertirán los cambios se ha reenviado cerca de 1.400.000 veces. Una petición que pide eliminar la nueva actualización supera a esta hora las 650.000 firmas.

La razón la resume bien la demanda dirigida a Snap Inc. desde Change.org: "Muchos usuarios han descubierto que no ha hecho la aplicación más fácil de usar y, de hecho, ha hecho muchas características más difíciles". ¿Es así? ¿Qué se ha hecho para que sea "más personal", como aseguraba Spiegel, resultando más sencilla para los usuarios que hasta ahora no se han sentido atraídos?

Parte del público que la ha hecho grande, paradójicamente, es el que no entiende a la actual Snapchat

Separando lo personal de lo corporativo llegó el caos: muchos ven más confusión

En la llamada de resultados del tercer trimestre de 2017, el máximo responsable de Snapchat, Evan Spiegel, anunció el rediseño de la aplicación. "Una cosa que hemos escuchado a lo largo de los años es que Snapchat es difícil de entender o difícil de usar", aseguraba el CEO, "y nuestro equipo ha estado trabajando para responder a estos comentarios". Unos días más tarde las líneas maestras de la reforma se concretaron: "la nueva Snapchat separa lo social de los medios".

Ese es el cambio más significativo, más allá del resto. El contenido de los amigos queda ahora en el lado izquierdo, mientras que el de los editores, los creadores y la comunidad quedan en el lado derecho.

El problema surge cuando las historias de celebridades ya no están con el resto y, sobre todo, cuando todo el contenido de las amistades se concentra en una sola página combinando historias, grupos e instantáneas personales. Este punto es el que ha desatado el enfado de los usuarios que encuentran confusa y desorganizada esta agrupación.

It’s time to stop. #snapchatupdate pic.twitter.com/qPe5XDZ6To — Heather (@imheatherj) 6 de febrero de 2018

Do not update snapchat! It is a horrible design. Stories are mixed in with your snaps. pic.twitter.com/iabgXi7k1i — Skylar North (@BigDaddySkylar) 7 de febrero de 2018

When you’re laughing at all these tweets about the Snapchat update that you never did, only to check your phone a few days later and see it updated itself for you... pic.twitter.com/6KtSm6t50S — Christian Covington (@thetangibleC4) 9 de febrero de 2018

En noviembre, cuando Spiegel anunció el futuro rediseño comenzado a desplegar poco a poco hace unas semanas, predijo estas reacciones. "Existe una gran probabilidad de que el rediseño de nuestra aplicación interrumpa nuestro negocio a corto plazo", explicaba pensando en resultado económicos, "y aún no sabemos cómo cambiará el comportamiento de nuestra comunidad".

A pesar de ello, se aventuraron a asumir el riesgo pensando en el largo plazo y en la suma de nuevos usuarios entre los sectores de la población que ahora mismo no se sienten atraídos por la aplicación. Según sus responsables, por la dificultad que entrañaba su uso para ellos en los diseños y planteamientos anteriores.

Parte de su público actual, el que ha empujado a la red social de lo efímero hasta donde está, es el que paradójicamente no entiende a la actual Snapchat. De ahí la movilización y los intentos por encontrar métodos que les permitan seguir con el funcionamiento anterior. Aunque desde la compañía se haya advertido que las soluciones no oficiales para cambiar la apariencia son temporales y pueden bloquear permanentemente las cuentas de los usuarios.

En Genbeta | 300 millones de usuarios diarios en Instagram y WhatsApp, casi el doble que Snapchat