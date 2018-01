Los mineros de Bitcoin podrían enfrentarse a duras restricciones en China

En los últimos días ha ido cobrando fuerza este rumor. Un documento filtrado (al que ha tenido acceso Quartz), asegura que China quiere "salir de manera ordenada" del minado de Bitcoin.

Notice from China special rectification on risks in Internet Finance department to local government to make a plan before Jan 10th - “ lead mining factories quit gradually” #btc #bitcoin #BitcoinMining with Central Bank official Chop. Prepare for the roller coaster!!!! pic.twitter.com/OLv8j1veHb — 🎀 (@cryptovenus) 5 de enero de 2018

Para ello, las autoridades locales estarían tomando medidas como aumentar el precio de la energía y emitiendo reglas ambientales más fuertes. Al parecer, el Gobierno está preocupado por la contaminación y los estragos que podrían desencadenar los inversores que pierdan dinero en minería o criptomonedas.

China consume 2/3 de la energía relacionada con el minado de Bitcoin

No hay que olvidar que la mayor parte de la minería del Bitcoin se encuentra en este país, con grupos tan conocidos como Bitmain's Antpool, BTCC, BW mining y BTC.com. En el documento filtrado se hace referencia a este tipo de compañías, asegurando que "han consumido gran cantidad de recursos y han avivado la especulación con monedas virtuales".

Subiendo el precio de la electricidad para este tipo de operaciones, China busca dañar seriamente esta área de negocio. Este país consume dos tercios de la energía mundial relacionada con el minado de Bitcoin. Además de ser un tema energético, también existen motivos económicos.

China, al igual que otros países, tiene serias intenciones de acabar con las criptomonedas. No olvidemos que es una nación con un gran nivel de control sobre las empresas, algo que no coincide muy bien con un sistema financiero que es difícil de rastrear.

Esta noticia se suma a la prohibición de las ICO y exchanges anunciada el pasado mes de septiembre. Podemos decir que China cada vez es un entorno más hostil para las criptomonedas, y eso seguramente tenga consecuencias en este mercado.

La minería es la base del Bitcoin, ya que es necesario realizar operaciones matemáticas muy complejas para validar las transacciones almacenadas en el Blockchain. Las "granjas" chinas dominan totalmente este mercado y, si realmente se lleva a cabo esta prohibición, otros países podrían llegar a aprovechar el hueco resultante.

