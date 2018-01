Los usuarios de Pornhub consumieron casi 4 millones de terabytes de porno en 2017, pero tú no estabas viendo nada

Como ya es usual, Pornhub, el ultra popular sitio de pornografía online, ha publicado sus detallados datos de uso en 2017 y aunque este hecho probablemente resulte sorprendente para nadie, Internet consume porno en cantidades abismales, especialmente si notamos que se trata de las estadísticas de una sola web en particular.

Pornhub recibió 28.500 millones de visitantes en 2017, un promedio de 81 millones de visitantes al día. La cantidad de porno subido al sitio alcanzó las 595.482 horas de material. Necesitarías ver porno por 68 años seguidos sin parar para ver todos los vídeos que se subieron en 2017.

En total se transfirieron 3,732 petabytes de datos en Pornhub, el equivalente a 3.732.000 terabytes de porno, suficiente según los cálculos de la web para llenar la memoria de cada iPhone en uso en todo el planeta.

Pornhub Insights 2017

El porno que buscan las mujeres

En cuanto al contenido que definió el año en Pornhub, la web hace notar que en 2017 el "Porno para mujeres" fue la tendencia con mayor crecimiento del año, con un aumento de 1400% en la cantidad de búsquedas que se hicieron. En segundo y tercer lugar encontramos cosas más extrañas, o no... las parodias sexuales de Rick & Morty y "Fidget Spinner", respectivamente. ¿Interesante?

En cuanto a los términos más buscados, "Lesbianas" sigue siendo lo más popular de Pornhub por tercer año consecutivo. Además de esto mencionan que el porno de realidad virtual continua ganando popularidad y subió 14 puestos en la lista de términos más buscados.

Top 20 de países que más visitan PornHub

En cuanto al origen de sus visitantes, Estados Unidos y Reino Unido siguen siendo los dos territorios dominantes, y este año España subió un puesto en la tabla posicionándose en lugar número 12 de países que más porno ven en Pornhub, justo debajo de México.

La cantidad de tiempo que el usuario promedio pasa en PornHub también aumentó en 2017, alcanzando casi los 10 minutos. En comparación, el usuario promedio de YouTube pasa 40 minutos viendo vídeos (probablemente no pornográficos, aunque no por que no existan en YouTube), y el usuario promedio de Facebook pasa 35 minutos al días en la red social.

El usuario promedio pasa casi 10 minutos en Pornhub

Más interesante es el hecho de que el usuario promedio de Twitter, según comScore, pasa solo un minuto en esa red social. Parece que Pornhub es 10 veces más atractivo que Twitter.

El día más popular para ver porno es el domingo, el menos popular es el viernes. El promedio de edad de los visitantes es de 35 años, y la mayoría de quienes visitan están entre los 18 y los 44 años.

En promedio solo el 26% de los visitantes de Pornhub se identifican como mujeres, pero las búsquedas hechas por mujeres crecieron más de 1000% en 2017.

Finalmente, Pornhub demuestra que nuestros móviles se han convertido en la estación favorita para ver porno. El tráfico de la web es dominado en un 67% por smartphones y 9% de tablets, el 76% de todas las visitas vienen de dispositivos móviles, 50% Android, 47% iOS.

En el escritorio, el 80% de la gente visita Pornhub desde Windows. Pero tú, tú no estabas viendo nada.

