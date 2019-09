Margrethe Vestager seguirá siendo comisaria europea de Competencia, y con ello, el azote de las grandes tecnológicas

Una de las personas más incluyentes en la Comisión Europea y en la Unión Europea en general de los últimos tiempos ha sido Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia durante la presidencia de Jean-Claude Juncker. Cuando pensábamos que la comisaría podría cambiar de manos, acaba de conocerse que la política danesa seguirá en el cargo que ha desempeñado desde 2014. Además también será Vicepresidenta Ejecutiva, y coordinará toda la agenda europea para la era Digital.

Margrethe Vestager está considerada el gran azote de las grandes tecnológicas a nivel mundial, y es que como fruto de su mandato han llegado las históricas multas a Google, de 2.420, 4.340 y 1.490 millones de euros por abuso de posición dominantes con Google Shopping, Android y Adsense. La anécdota que deja es que en 2018, Google pagó más en multas a la UE que impuestos en todo el mundo. A ellas se han sumado 110 millones a Facebook, 242 millones a Qualcomm o la imposición de la devolución de 13.000 millones de euros que Apple debía a Irlanda.

#vdLcommission @vestager to continue as Competition Commissioner, and to coordinate the digital agenda: https://t.co/WGgxCYhz1K https://t.co/r4Hfi5KTBV