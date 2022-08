El marketplace de NFT de GameStop vendió copias de juegos sin licencia: segunda polémica en su primer mes de vida por no moderar

El marketplace de venta de NFT de GameStop ha sido utilizado para vender copias de videojuegos sin licencia. Este espacio apenas lleva un mes abierto y esta es su segunda gran polémica: no hace mucho, el marketplace tenía una versión NFT de una víctima del 11-S cayendo del rascacielos, y la empresa fue muy criticada por no moderar este espacio de compraventa de tokens no fungibles.

Según las noticias publicadas en medios como ArsTechnica y PC Gamer, un vendedor llamado Nathan Ello publicó una colección apodada "NiFTy Arcade" en el NFT Marketplace de GameStop, que incluía una serie de juegos indie de los que no tenía permiso para distribuir. El vendedor ganó casi 8,4 ETH -unos 14.000 dólares- antes de que GameStop desconectara su cuenta y la congelara.

Eso sí, las versiones NFT de los juegos sin licencia que se vendieron ya están disponibles para los compradores, independientemente de la suspensión que GameStop aplicó. Esto significa que los desarrolladores detrás de estos juegos sólo recibirían recompensa si Ello, el vendedor, cumple la promesa que ha hecho tras el escándalo, de compartir las ganancias.

Un marketplace que llegó arrasando

El pasado mes de julio, poco después del lanzamiento del mercado de tokens no fungibles (NFT) del minorista de videojuegos GameStop se reportó su gran éxito temprano entre los coleccionistas de JPEG. Consiguió generar más de 5.000 ETH (alrededor de 7,2 millones de dólares) en volumen de operaciones entre su lanzamiento el 11 de julio y el día 19 del mismo mes.

Cifra que duplicó el volumen de NFT vendido en total por Coinbase, según datos recopilados por CoinDesk. En ese día 19 de julio se publicaba que la bolsa de criptomonedas Coinbase había hecho 1.913 ETH (unos 2,8 millones de dólares) en ventas desde su lanzamiento público el 4 de mayo, según datos de Dune Analytics. La mayor parte del dinero para GameStop en su lanzamiento vino con el proyecto MetaBoy, la mayor recaudación del mercado desde el lanzamiento.