Un hacker roba un NFT carísimo en una cuenta de Apple y lo pone a la venta por mucho menos dinero: el NFT sigue flaqueando

Los tokens no fungibles o NFT, una tecnología muy nueva que llegó arrasando, sigue siendo objeto de ciberataques. Y, como consecuencia, suelen dejar pérdidas millonarias. El último objetivo conocido Steven Galanis, el director general de la plataforma de vídeos Cameo (donde se le puede pedir a famosos que te hagan una dedicatoria).

Galanis informó durante el fin de semana que su ID de Apple había sido hackeado, y como resultado, perdió diversos NFTs, entre los que se incluye un mono de la reconocida colección Bored Ape Yacht Club (los muy famosos monos marineros que ya han sido usados para ataques) que compró por casi 320.000 dólares en enero.

Just got my Apple ID hacked. So far I’m out my @BoredApeYC, over 9k in $APE, 3 @OthersideMeta plots, 1 Phanta Bear, and 2 @11CaptainsClub NFTs 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/ikTQUx7ubw