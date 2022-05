Hay un nuevo metaverso y una nueva criptomoneda, ApeCoin: así es como el NFT más popular rompió, literalmente, Ethereum

Hace unos días que Yuga Labs, los creadores de una de las más cotizadas colecciones de NFT que existen, el Bored Ape Yacht Club (BAYC) o monos aburridos (hace poco usado en Instagram para robar a través de phishing), lanzó su propuesta de Metaverso, llamado Otherside.

Para poder mercadear en esta plataforma necesitas la criptomoneda también creada recientemente por Yuga Labs y bautizada como ApeCoin ($APE), definida por muchos como una nueva "memecoin" (como también se llamó a Dogecoin).

Antes de que comiences a invertir en este nuevo metaverso o a comprar ApeCoins, te vamos a dar más información al respecto de cómo funcionan y también te detallamos cómo llegaron a "romper" el blockchain de Ethereum.

Aprovechando el inmenso tirón de su colección de NFT (sector que prometía mucho, pero donde ahora un tercio de los activos han perdido su valor), Yuga Labs decidió dar un paso más allá y lanzar su propia moneda cripto el pasado mes de marzo. Es curioso que en tan poco tiempo tiene más seguidores en su perfil de Twitter que el perfil de sus creadores.

Hace apenas unos días, encontramos artículos en prensa alabando su gran crecimiento. Por ejemplo, el 28 de abril de 2022 alcanzó los 26,70 dólares por unidad y la moneda digital llegó a tener la 25ª mayor capitalización de mercado entre 13.371 criptodivisas. Esto le regaló a ApeCoin muchos titulares y Finder hizo una encuesta al respecto.

En esa encuesta las predicciones apuntaron a que APE alcanzará los 27,70 dólares por moneda a finales de 2022, y que a finales de 2025, APE será de 25 dólares. Al mismo tiempo, tres cuartas partes de los participantes de la encuesta dijeron que consideran que esta moneda es otro memecoin como DOGE o SHIB.

Mientras los mercados de criptomonedas registraron destacadas caídas la pasada semana (arrastrando esta tendencia desde principios de año), el precio de $APE crecía con las expectativas de los inversores puestas en el del metaverso que estaba a punto de ver la luz.

Sobre esto, Steven Warren, escritor colaborador en Crypto Coach de ZDNet, afirmó que esta moneda puede ser "un diamante en bruto" pero advirtió que "es un activo especulativo -con fluctuaciones salvajes de precios- y debes invertir sólo el dinero que puedas permitirte perder".

Este fin de semana, la misma firma Yuga Labs lanzó su metaverso, the Otherside y eso ha perjudicado a la moneda, al menos por el momento. Su valor de hoy es de 14.22 tras caer en 24 horas un 7.13%, de acuerdo con Binance. Eso hace que, por el momento, a diferencia de otras monedas con precios altísimos, se pueda adquirir.

OpenSea que es el principal mercado de NFT del mundo, anunció el 30 de abril que comenzaba a aceptar ApeCoin para los pagos en su plataforma. Además, Yuga Labs ha solicitado al DAO de ApeCoin que vote sobre si su criptomoneda debería migrar de Ethereum a su propia blockchain, después del problema que sufrió Ethereum y que veremos a continuación.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.