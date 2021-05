Hay tal fiebre por los NFT que ya existen plataformas de ecommerce para facilitar que marcas y celebrities puedan vender los suyos

"¿Por qué comprar un NFT no podría ser tan fácil como comprar una camiseta con mi tarjeta de crédito?", se pregunta el blog corporativo de A16Z. "¿Por qué tendría que ser más difícil venderlo como artículo de una marca que configurar una tienda Shopify?".

A16Z también es conocida como Andreessen Horowitz, una firma privada de capital riesgo que acaba de invertir varios millones de dólares en Bitski, una startup que pretende convertirse, precisamente, en ese 'Shopify para NFTs'.

Un nuevo mercado necesita... un buen escaparate

Las NFTs (siglas en inglés de 'Tokens no fungibles') constituyen ahora mismo una de las novedades más sonadas de Internet. Si no has seguido de cerca esta moda / revolución tecnológica (depende de a quién preguntes), los compañeros de Xataka explican aquí en qué consiste.

Sea revolución o moda, A16Z ha visto una oportunidad de negocio en esta nueva clase de tokens. Según explican, se trata de un ecosistema que ha avanzado mucho en poco tiempo, pero que aún requiere una gran cantidad de trabajo para convencer a las marcas de que participen en él:

"Tenemos toda una serie de inversiones centradas en NFT y el metaverso, desde Dapper Labs hasta OpenSea. Así que es lógico que invirtamos en la infraestructura que hace que las NFT sean accesibles".

El objetivo de Bitski, en realidad, es muy sencillo: ofrecer una amplia gama de planes de suscripción que permitan a marcas y celebridades ofrecer sus propios "escaparates digitales" para vender NFTs, de tal manera que ahorre tanto a vendedores como a compradores algunas de las complejidades criptográficas de este mercado.

Así, Bitski sería tanto un proveedor de tiendas online como una billetera digital diseñada para el usuario menos 'geek', el que busca poder comprar un NFT haciendo uso únicamente de su tarjeta de crédito.

Con urls como 'bitski.com/ellen', la plataforma permite a la celebridades vender o subastar sus NFTs. En este ejemplo, la tienda oficial de Ellen DeGeneres, usada con fines humanitarios.

Probablemente, que las billeteras digitales que ofrece Bitski estén alojadas en el propio servidor de la compañía, o que se ofrezcan funcionalidades como "Olvidé mi contraseña" en su web, son cosas que no satisfarán precisamente a los puristas de la criptografía y la descentralización que dieron forma a la tecnología NFT…

…pero, previsiblemente, ayudarán a acercarla al resto de los usuarios (y con ellos al dinero, claro).

Pero, aunque Bitski busca convertirse en algo mucho más grande que lo que es ahora, no parte de cero: la compañía ya gestiona más de 10 millones de solicitudes al día "para las más de 300 aplicaciones creadas en su infraestructura".