La revolución de los NFT en el "arte": pagan 1,36 millones de euros por un píxel gris en una subasta

Sotheby's, una de las principales casas de subastas de obras de artes y objetos de colección del mundo, ha sido testigo de un hito histórico, para el arte y para las tecnologías: un NFT (token no fungible) de un píxel ha sido adquirido por 1,36 millones de dólares. Esa cantidad se consiguió tras apenas 90 minutos de puja, que fue liderada por Eric Young.

Concretamente esta es una obra creada por el artista Pak y forma parte de la llamada 'The Fungible Collection' que en su total recaudó 16,8 millones de dólares. Toda esta colección fue creada por el mismo artista. La obra llamada The Pixel (claramente) fue definida en la subasta como “una pequeña pieza de declaración de arte”.

"El Píxel es una obra de arte digitalmente nativa representada visualmente por un solo píxel (1x1). Es una ficha que firma la unidad más básica de una imagen digital en una casa de subastas global tradicional. Es una marca diminuta para llevar el arte digitalmente nativo a una potencial historia futura". Así de poéticamente ha hablado Sotheby's de ese simple píxel de coste millonario.

The Fungible Collection, que se celebró entre los días 12 y 14 de abril ha sido definida por sus propulsores como "una novedosa colección de arte digital que redefine nuestra comprensión del valor".

El impulso de los NFT en 2021

Un NFT o token no fungible es una forma de activo digital basado en blockchain. Como destaca abc.net su popularidad ha explotado en este 2021. Y vaya si ha explotado si vemos los precios que coleccionistas pagan para hacerse con estos artículos que sólo existen en forma digital. Tanto es el impulso que el propio Pak vendió el NFT de un píxel rojo por 7.154 dólares hace unas semanas y ahora acaba de vender un píxel gris por 1,36 millones.

Si nos remontamos a unos años atrás, encontramos que en 2005 Alex Tew creó The Million Dollar Homepage, una página web en la que quien quisiera hacerse con un píxel debía pagar un dólar.

Los NFTs (Non -Fungible Tokens) han llegado a ser definidos como la versión digital de los sellos, el arte o cualquier otro producto tangible o intangible al que una serie de usuarios acaban confiriendo un valor.

Otras grandes muestras de que el 2021 es el año del NFT

Además de las cantidades millonarias que Pak ha recaudado con su arte digital esta semana, hay que recordar otros grandes hitos de estos últimos meses en cuanto al auge de los tokens no fungibles.

Por un lado, en marzo, la londinense casa de subastas Christie's celebró su primera subasta de arte digital y la experiencia se saldó con la venta por 69 millones de dólares del NFT del criptoartista Beeple. En ese momento, su obra se convirtió en la obra de arte digital más cara de la historia y colocó a su autor, además, entre los tres artistas vivos más exitosos.

Otro acontecimiento importante lo protagonizó Jack Dorsey, CEO de Twitter también en marzo. El primer fin de semana del mes preguntó a sus seguidores, "¿quieres comprar este tuit?" y puso a la venta su primer mensaje publicado a través de Twitter en 2006 (donde decía "Just setting up my twttr"),en forma de token no fungible (NFT).

Esto dio paso a una subasta millonaria a través de la web Valuables, lanzada tres meses antes para vender tuits usando estos mecanismos de NFT. El comprador pagó 2,9 millones por esas cinco palabras de un tuit.

Imagen | Klaudia Piaskowska