Las shitcoins son criptomonedas inútiles: así puedes identificarlas antes de perder una inversión

Hace unos días publicamos la noticia de un youtuber que aprovechando su enorme fama en la plataforma de Google decidió crear una criptomoneda con el objetivo de estafar a la gente. Fue otro influencer quien descubrió la estafa y recordó vídeos del pasado donde Ice Poseidon ya habia bromeado en su canal con estafar a la gente con su propia shitcoin, antes de realmente lanzar CXcoin al mercado.

Como las estafas (o malas inversiones) con shitcoins no son casos aislados, vamos a conocer cómo identificarlas. Lo primero de todo hay que saber que, como su propio nombre indica en inglés, son monedas de mier__ (puedes continuar tú la palabra). Suele referirse a criptomonedas con poco o ningún valor, que no tienen un propósito inmediato. El problema de las monedas shitcoin es que suelen considerarse malas inversiones, porque sus precios suelen basarse en la especulación. No tienen una base tan sólida como otras monedas creadas por expertos en finanzas.

Cabe decir que no todas las monedas nuevas o con pocos usuarios caen en la categoría de shitcoin. Algunas pueden ser nuevas monedas y con poca inversión porque su creador no tiene dinero para promocionarla, pero eso no hace necesariamente de esa moneda una shitcoin.

Cómo identificar si una moneda es shitcoin o no

Hay miles de criptomonedas en el mercado (hace un año se calculaba que eran más de 4.000). Que una moneda sea pequeña no la hace shitcoin. Hay otros criterios. Por ello, vamos a compartirte consejos de expertos para identificar estas monedas sin un objetivo fijo que pueden llevarte a perder tus inversiones Estos consejos salen de Enterpreneur y de Hazelvelvet en Reddit.

Quién es el desarrollador. Si su desarrollador es un misterio o no está claro que sea experto en economía, evita esa moneda. Las personas que están detrás de un proyecto deben ser de confianza. Igual que no invertirías en acciones de una empresa anónima, es lo mismo aquí. Si los desarrolladores se han identificado por medio de un vídeo en Instagram o Youtube, debes buscar información a fondo sobre ellos. En el caso del youtube Ice Poseidon, en el pasado había hablado de crear una shitcoin para estafar a la gente. Esto puede hacerte sospechar.