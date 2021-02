Por qué el Banco de España y la CNMV han vuelto a advertir sobre el "riesgo" de invertir en criptomonedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España se han unido este martes para publicar un comunicado conjunto en el que alertan del "riesgo" de las criptomonedas como inversión. Una advertencia que actualiza la que ya hicieron en 2018, aseguran, "debido, entre otros factores, a su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia".

Ambos reguladores reconocen que las criptomonedas, otros activos similares y la tecnología que está detrás "pueden ser elementos que dinamicen y modernicen el sistema financiero en los próximos años", aunque les pone unos cuantos peros —en forma de una larga y detallada lista de riesgos— en cuanto a la valoración de los mismos como alternativa de inversión o método de pago.

La advertencia ha despertado recelos en evangelistas sobre las criptomonedas y sugieren la disrupción que podrían provocar como causa

Las entidades dirigidas por Pablo Hernández de Cos y Rodrigo Buenaventura hacen hincapié en la alta volatilidad que algunas criptodivisas, como Bitcoin o Ether, han sufrido en los últimos meses y en el "aumento significativo de la publicidad, en ocasiones agresiva" que ha acompañado a estos movimientos del mercado para atraer a potenciales inversores.

¿Tiene sentido la advertencia de la CNMV y el Banco de España?

Esta comunicación ha llamado la atención de algunos evangelistas de las criptomonedas como José Antonio Bravo, economista tributario y contable en Negotians, así como colaborador de la asociación Avalbit dedicada a la divulgación sobre el uso y la inversión en Bitcoin y otras criptodivisas.

"¿Alguien recuerda un comunicado conjunto del BdE y la CNMV que advierta que el oro de inversión es un producto que no está respaldado por ningún banco central, que no es un medio de pago aceptado y que no está cubierto por mecanismos de protección al cliente?", se preguntaba en Twitter Bravo.

En su opinión, "las criptomonedes (principalmente las más conocidas) deberíamos compararlas con los metales preciosos y las piedras preciosas".

Bravo: "Quizás el carácter disruptor de Bitcoin y las criptomonedas es un riesgo porque puede alejar a mucha gente de la inversión tradicional"

Este economista, en declaraciones a Genbeta, considera que el motivo de esta advertencia puede tener que ver con la disrupción potencial que podrían provocar esta nueva clase de activos y su posible futuro.

"Quizás el carácter disruptor de Bitcoin y las criptomonedas es un riesgo porque puede alejar a mucha gente de la inversión tradicional, e incluso es posible que en un futuro lejano empiece a sustituir a las monedas de curso legal como dinero de primer uso", asegura.

El quid de las criptomonedas, decía en otro tuit, es "eliminar a los intermediarios y fomentar la autosoberanía financiera, sin vampiros que te drenen a comisiones" en respuesta al párrafo del comunicado en el que se alerta sobre que la pérdida de las claves privadas puede suponer la pérdida de la inversión como nos recuerdan diversas historias.

El analista financiero y colaborador de El Blog Salmón, Marc Fortuño, recuerda que lanzar este tipo de advertencias es una de las funciones de los reguladores. "Avisar que un producto puede ocasionar grandes pérdidas", apostilla.

Fortuño: "Esa volatilidad [la del Bitcoin] puede ocasionar pérdidas. Esa es la clave que justifica principalmente el comunicado"

Fortuño destaca otra advertencia que la Comisión Nacional del Mercado de Valores hizo sobre los CFD y otros productos especulativos en 2017 "por producto complejo y altas pérdidas experimentadas por los clientes".

Con respecto al comunicado publicado hace unas horas y la opinión de Bravo, señala que "más allá de compararlos con otras materias primas, lo compararia [el Bitcoin] simplemente con productos de alta volatilidad y esa volatilidad puede ocasionar pérdidas. Esa es la clave que justifica principalmente el comunicado".

Además, en su opinión "no es dinero porque debe cumplir el requisito de depósito valor (si el activo es muy volátil no lo es) y como medio de pago está avanzando, pero no está plenamente extendido".

Las criptomonedas, en boca de todos.

En los últimos meses y semanas, las criptomonedas están en boca de todos. Desde que a finales de noviembre el Bitcoin empezase a encarar la consecución de nuevos récords, las noticias se han sucedido. Grandes empresas e incluso bancos como BBVA han entrado en el mundo cripto, otras monedas digitales han sentido el arrastre de la criptodivisa por excelencia y, últimamente, Elon Musk ha sacudido el mercado y lo que no es el mercado.

Lo hizo primero con un cambio en su bio de Twitter y ayer mismo con un anuncio impactante: la inversión de 1.500 millones de dólares por parte de Tesla en bitcoin y los planes para aceptar la moneda como medio de pago en un futuro. Musk también habló del Bitcoin en una de las aplicaciones del momento, Clubhouse.

Las estafas relacionadas con las criptomonedas, por otro lado, tampoco han descansado: recientemente la Policía Nacional detuvo a un youtuber por una supuesta estafa piramidal y, hace un mes, el mismo cuerpo destapó una presunta estafa en la que se habrían apropiado criptomonedas por valor de 7 millones de euros. En el primer caso, se ofrecían cursos sobre criptomonedas; en el segundo, los detenidos ofrecían a poseedores de bitcoins la posibilidad de gestionarlos, invertirlos y obtener altas rentabilidades que nunca llegaban.