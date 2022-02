Esta web ha creado una copia de la Tierra en el metaverso, y ya hay gente okupando y especulando con casas que no le pertenecen

Igual tus ahorros no te llegan para comprarte un terreno de 100 m² en el mundo real, pero sí puedes hacerte con una parcela en el metaverso. Next Earth es una plataforma alemana que ofrece una copia del Planeta Tierra dividido en parcelas de 100 metros que están a la venta. Y que te permiten comprar un terreno en el lugar que más te guste del mundo, pero esta vez en un mundo basado en Blockchain.

El caso es que no es ninguna broma: los inversores ya han comenzado a comprar terrenos en los lugares mejor ubicados de las ciudades y casi como si nos estuvieran hablando de la gentrificación en el mundo real, unos pocos usuarios son dueños de gran parte de los edificios de una ciudad. Lo que difiere de la realidad es que aquí se están "ocupando" las casas por una motivación diferente: para luego especular dentro del mundo inmobiliario del metaverso.

Algo así como que nos dan un mundo nuevo y decidimos hacer lo mismo con él que con el que ya tenemos. Hablamos mucho de la España vaciada, pero la volveríamos a vaciar y concentrar en unas ciudades. En el Planeta del Metaverso, los países con propiedades más caras son el Vaticano, Mónaco y Gibraltar.

Especulación inmobiliaria en un mundo paralelo

En la vida real no habría forma de comprar una parcela en el Vaticano, pero que no se preocupe la Santa Sede que aunque les compren sus territorios en un Metaverso de blockchain, nadie les va a quitar nada. Se mantienen como dos universos paralelos. Lo mismo nos sucede a todo el mundo: si ves que el lugar donde está tu casa alguien ha comprado el terreno, no va a pasarte nada. No tiene implicación legal, porque no hay ninguna administración pública que lo sustente, pero aún así hay gente gastando mucho dinero.

De hecho, los NFT que adquieras pueden ser revendidos en OpenSea (una de las plataformas que apoya esta idea, como puedes ver en la propia web). Pero recuerda, como ya hemos publicado tantas veces, un NFT no te da derechos asociados de un objeto, de una obra artística o de una propiedad (igual que si compras una copia de un libro).

Por tanto, tener el NFT de tu casa no cambiará nada, aunque sí te puede servir para especular y tratar de revender un lugar, por si suena la flauta y algún inversor quiere pagarte por un terreno más de lo que has gastado. Historias más raras se han visto en el mundo NFT.

En el futuro, cuando podamos acceder de verdad al mundo del Metaverso, este tipo de plataformas sueña con que si muchas personas usan gafas de realidad aumentada para navegar por Planetas paralelos los dueños de parcelas puedan llegar a hacer dinero alquilando un espacio para que una marca ponga una valla publicitaria, por ejemplo.

Cómo puedes comprar tu propiedad o saber lo que cuesta la tuya

Entra en Next Earth y pulsa sobre "Buy Land". La herramienta está muy bien hecha, la verdad, con mapas de calidad. En el buscador lateral puedes indicar qué ubicación buscas. Si quieres saber lo que cuesta la parcela donde se ubica tu casa puedes meter tu dirección fácilmente. O el lugar del mundo que te guste y que siga libre. Verás que la tierra está dividida en cuadraditos.

Los precios aparecen en USDT que en el nombre que se le da al Theter, una criptomoneda de las bautizadas como stablecoin. Next Earth funciona con MATIC y los edificios más famosos de cada ciudad tienen un precio muy elevado. Cuando selecciones un espacio, te van a decir si está disponible o si ya está comprado. En el segundo caso, te dicen el nombre del dueño (nombre virtual).