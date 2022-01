Un hombre vende sus selfies en NFT por un millón de euros: "No entiendo por qué queréis comprar fotos mías", decía mientras se vendían

El año 2021 nos dejó una larga lista de ventas de NFT (Tókens No Fungibles) de cosas tan simples como la venta millonaria de dibujos en .PNG, de un sólo píxel por más de un millón o de memes antiguos, que a muchas personas les parece estar perdiendo oportunidades de ser millonarias. Y este año 2022 ha comenzado también fuerte: un joven de Indonesia ha vendido su galería de selfies en NFT por 1 millón de euros.

Lo curioso de la historia es que este hombre de 22 años no es famoso (bueno, tras esta venta, algo sí), sino que simplemente decidió tomarse selfies durante cinco años de su vida sentado en una silla frente a su PC jugando videojuegos o haciendo otras cosas. Quería crear un "Timelapse" para YouTube.

Un tiempo después, con la nueva fiebre de los NFT, decidió convertir su larga (y repetitiva) lista de selfies en un Tóken No Fungible y subir ese producto a OpenSea, la plataforma más conocida para la venta de estos activos.

El protagonista de esta historia se llama Sultan Gustaf Al Ghozali, un estudiante de informática de 22 años, aunque en redes sociales es Ghozali Ghozalu. Creó su perfil de Twitter este mismo mes y ya cuenta con cerca de 40.000 seguidores que van siguiendo sus peripecias en el mundo NFT. El día 11 de enero, en una de sus primeras publicaciones en Twitter, comentaba sorprendido que "no puedo creer que la gente realmente esté comprando mi foto" cuando había vendido 35 en un solo día. En ese momento, la pasada semana, cada foto costaba "solo" tres euros.

Unas horas más tarde volvió a tuitear que había vendido unas 200 fotos más y que seguía sin entender por qué alguien querría comprar fotos NFT de él, como dijo literalmente, mientras agradecía lo que estaba sucediendo.

Can't believe people actually bought my photo #NFT 35 already sold in one day pic.twitter.com/HRyB86OJD5